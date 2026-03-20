Просто обжарьте вареные яйца — и бутерброд станет деликатесом: рецепт необычного завтрака (видео)

Такой способ приготовления позволяет сделать яйца более насыщенными на вкус

Яйца часто готовят на завтрак. Чаще всего это яичница, омлет или вареные яйца, которые подают с хлебом, овощами или с кашей. При этом даже из таких простых ингредиентов можно создать что-то новое и интересное. Утренний бутерброд с яйцом легко превратить в более оригинальное блюдо, если немного изменить способ приготовления.

В блоге baiba.tropina в Instagram поделились рецептом бутерброда с овощами и обжаренными вареными яйцами. После обжаривания яйца получаются с аппетитной корочкой и более насыщенными на вкус. В сочетании с поджаренными овощами и свежим хлебом получается сытный и сбалансированный завтрак.

Как приготовить вкусный завтрак с яйцами

Для приготовления вам понадобятся яйца, небольшая луковица, половина сладкого перца, соль, перец, любимые специи по вкусу, несколько ломтиков хлеба и немного масла для обжаривания. Сначала яйца нужно отварить вкрутую, дать им остыть и очистить от скорлупы. Далее разогрейте сковородку с небольшим количеством масла, добавьте специи – это могут быть паприка, сухой чеснок или смесь трав – и выложите целые вареные яйца. Обжаривайте их, периодически переворачивая, пока они не покроются легкой корочкой.

Обжарьте вареные яйца

Затем переложите яйца на тарелку, а на той же сковороде обжарьте мелко нарезанный лук и сладкий перец до мягкости. Овощи можно слегка подсолить, чтобы они лучше раскрыли вкус. Яйца нарежьте кружочками.

Хлеб можно немного подсушить на сухой сковородке или в тостере. На каждый ломтик выложите сначала теплые овощи, а сверху – нарезанные яйца. При необходимости можно добавить немного специй, соус и свежую зелень.

Подавайте бутерброды теплыми — так они вкуснее всего. Также их можно дополнить чашкой кофе или чая, и у вас получится полноценный завтрак, который зарядит энергией на первую половину дня.