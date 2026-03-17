Эта паска получится пышной даже у новичков: проверенный рецепт (видео)

Пасхальная выпечка – это не просто десерт, а важная часть праздничной традиции

Домашняя паска — это всегда больше, чем просто выпечка. Именно поэтому многие ищут проверенные рецепты, по которым пышная и ароматная выпечка получается с первого раза. Один из таких вариантов — рецепт паски из дрожжевого теста на молоке.

Особую роль в этом рецепте играют дрожжи. Именно они отвечают за то, чтобы паска была воздушной и легкой. Для достижения наилучшего результата лучше использовать свежие прессованные дрожжи. В то же время их можно заменить и сухими, но брать их в три раза меньше.

Проверенным рецептом пышной паски на дрожжевом тесте поделился кулинар Иван Янюк на своем YouTube-канале.

Ингредиенты:

Молоко – 500 мл

Сахар – 250 г.

Прессованные дрожжи – 50 г.

Мука — 1,1 кг

Апельсин – 1 шт.

Желток – 5 шт.

Сливочное масло – 200 г. (82.5%)

Подсолнечное масло – 30 г.

Изюм (по желанию)

Щепотка соли

Способ приготовления:

В глубокую миску влейте 500 мл теплого молока, чтобы дрожжи лучше активировались. Добавьте 3 ст. л. сахара (из общего веса 250 г) и 50 г прессованных дрожжей. Растирайте дрожжи руками в мелкую крошку. Добавьте 5 ст. л. муки (из общего веса 1,1 кг). Интенсивно перемешайте венчиком до однородности, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 20–30 минут. На поверхности должна появиться активная пена.

Пока опара подходит, натрите цедру одного апельсина, смешайте с сахаром и перетрите руками, чтобы сахар стал влажным и ароматным. Добавьте к сахару 5 куриных желтков и перемешайте венчиком. Введите 200 г мягкого сливочного масла.

На поверхности опары должна быть активная пена. Скриншот YouTube/Иван Янюк

Соедините готовую опару с масляно-желтковой смесью. Перемешайте. Постепенно всыпайте оставшуюся муку. Добавьте щепотку соли. Начинайте замешивать тесто силиконовой лопаткой, а когда ингредиенты соединятся — продолжайте замешивать руками. Когда мука будет вмешана, добавьте 30 мл подсолнечного масла. Далее вымешивайте тесто руками в течение 10 минут.

Смажьте большую миску растительным маслом, положите туда тесто, накройте пленкой или полотенцем. Оставьте в тепле на 1–1,5 часа, пока оно не увеличится в 2–3 раза. Разделите тесто на части. Для формы диаметром 13 см оптимальный вес заготовки — 400–420 г. Сформируйте из каждой части гладкий шарик, подтягивая края вниз, и выложите в силиконизированные бумажные формы. Тесто должно заполнить форму наполовину.

После расстаивания тесто на паску должно увеличиться в 2–3 раза. Скриншот YouTube/Иван Янюк

Поставьте формы на решетку, накройте полотенцем и оставьте еще на 40–60 минут. Пасхи должны вырасти почти до краев формы. Разогрейте духовку до 180°C (режим "Верх-Низ", без конвекции). Выпекайте на самом низком уровне в течение 30–40 минут. Если верхушки пасок начинают быстро темнеть, за 20 минут до конца накройте их фольгой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить глазурь для паски из сгущенки. Она получается очень густой и не стекает.