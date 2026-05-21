Пицца без вымешивания теста: быстрый рецепт, когда нет времени (видео)

Пицца – это одно из самых популярных блюд в мире, которое готовят на тонком или пышном тесте с разнообразными начинками и обязательным слоем сыра.

В классическом варианте ее выпекают в духовке, но также существуют быстрые способы приготовления, в частности в мультиварке, где тесто равномерно пропекается без лишних усилий. Для удачной пиццы важно выбирать качественный сыр, свежие овощи и не перегружать основу лишней влагой, чтобы тесто не стало "мокрым". А сегодня мы предлагаем максимально простой вариант пиццы без вымешивания теста – быстрый рецепт, который выручит, когда нет времени на долгое приготовление. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "blahodyr_".

Чтобы получить идеальную текстуру, следует не перебивать тесто чрезмерно – оно должно оставаться нежным и немного воздушным. Начинку можно менять в зависимости от имеющихся продуктов: добавлять грибы, ветчину, курицу или овощи, а твердый сыр заменять моцареллой или сулугуни. Важно не класть слишком много соуса, иначе основание не успеет равномерно пропекаться.

Как приготовить пиццу на майонезе

Ингредиенты:

майонез – 5 ст. л.;

сметана — 5 ст. л.;

яйца — 2 шт.;

разрыхлитель — 0,5 ч. л.;

соль — 2 г;

мука — 9 ст. л. без горки;

Способ приготовления:

Смешайте майонез, сметану и яйца до однородной массы. Добавить соль и разрыхлитель, тщательно перемешать. Постепенно всыпать муку и замесить жидкое тесто без комочков. Выложить тесто на противень, застеленный пергаментом, и равномерно распределить. Добавить любимую начинку поверх теста. Выпекать в разогретой духовке при 180 градусах примерно 15 минут до золотистой корочки.

Как и с чем подавать

Такую пиццу лучше всего подавать сразу после приготовления, пока сыр еще тянется и основание остается хрустящим по краям. Она хорошо сочетается со свежими салатами, овощами гриль или легкими соусами на основе йогурта или томатов. Для насыщенного вкуса можно добавить сверху свежий базилик или каплю оливкового масла перед подачей. Пицца идеально подходит как для предстоящего ужина, так и для перекуса.