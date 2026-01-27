Будут сочными и ароматными: как правильно варить креветки, чтобы не стали "резиновыми" (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Креветки – нежный морепродукт, который легко испортить неправильным приготовлением
Креветки давно стали любимым морепродуктом для многих. Их можно есть как самостоятельное блюдо или готовить из них салаты, закуски и другие блюда. Кажется, что сварить креветки очень легко, однако даже мелкие ошибки могут сделать их жесткими или пресными.
Фудблогерка top_havchik показала, как правильно варить креветки со специями, сколько времени их готовить и что добавить в воду, чтобы готовое блюдо получилось сочным, ароматным и по-настоящему вкусным.
Как приготовить креветки
Ингредиенты:
- Креветки – 500 г (атлантические или королевские).
- Вода – 2 л.
- Соль – 1 ст. л. без горки (важно: вода должна быть ощутимо соленой, как море).
- Лавровый лист – 2 шт.
- Перец черный горошком – 6–8 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Сок лимона – полить готовые креветки.
Способ приготовления:
- В кастрюлю налейте воду, добавьте соль, лавровый лист, перец и раздавленный чеснок. Дайте воде со специями прокипеть 2–3 минуты до бросания креветок. Это позволит пряностям отдать свой аромат воде.
- Если вы используете замороженные креветки, промойте их под холодной водой, чтобы смыть ледяную глазурь. Не бросайте их в воду с кусками льда.
- Кладите креветки в кипящую воду. Варите очищенные креветки 2 минуты после закипания, в пацире – 3–5 минут (в зависимости от размера).
- Достаньте креветки шумовкой и сразу сбрызните лимонным соком.
Как и с чем подавать
Креветки лучше всего есть теплыми. Подавайте их на большой тарелке, украсив ломтиками лимона. Также приготовьте к ним соус, смешав йогурт, пропущенный через пресс чеснок и мелко нарезанный укроп.
Для фуршета или романтического ужина подавайте креветки в широких стеклянных бокалах. На дно выложите мелко нарезанный салат айсберг или авокадо кубиками. Сверху выложите отварные и охлажденные очищенные креветки.