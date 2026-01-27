Будут сочными и ароматными: как правильно варить креветки, чтобы не стали "резиновыми" (видео)

Креветки – нежный морепродукт, который легко испортить неправильным приготовлением

Креветки давно стали любимым морепродуктом для многих. Их можно есть как самостоятельное блюдо или готовить из них салаты, закуски и другие блюда. Кажется, что сварить креветки очень легко, однако даже мелкие ошибки могут сделать их жесткими или пресными.

Фудблогерка top_havchik показала, как правильно варить креветки со специями, сколько времени их готовить и что добавить в воду, чтобы готовое блюдо получилось сочным, ароматным и по-настоящему вкусным.

Как приготовить креветки

Ингредиенты:

Креветки – 500 г (атлантические или королевские).

Вода – 2 л.

Соль – 1 ст. л. без горки (важно: вода должна быть ощутимо соленой, как море).

Лавровый лист – 2 шт.

Перец черный горошком – 6–8 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Сок лимона – полить готовые креветки.

Способ приготовления:

В кастрюлю налейте воду, добавьте соль, лавровый лист, перец и раздавленный чеснок. Дайте воде со специями прокипеть 2–3 минуты до бросания креветок. Это позволит пряностям отдать свой аромат воде. Если вы используете замороженные креветки, промойте их под холодной водой, чтобы смыть ледяную глазурь. Не бросайте их в воду с кусками льда. Кладите креветки в кипящую воду. Варите очищенные креветки 2 минуты после закипания, в пацире – 3–5 минут (в зависимости от размера). Достаньте креветки шумовкой и сразу сбрызните лимонным соком.

Как и с чем подавать

Креветки лучше всего есть теплыми. Подавайте их на большой тарелке, украсив ломтиками лимона. Также приготовьте к ним соус, смешав йогурт, пропущенный через пресс чеснок и мелко нарезанный укроп.

Для фуршета или романтического ужина подавайте креветки в широких стеклянных бокалах. На дно выложите мелко нарезанный салат айсберг или авокадо кубиками. Сверху выложите отварные и охлажденные очищенные креветки.