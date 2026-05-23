Близкие обязательно попросят добавки: кабачки с сыром и сочной начинкой (видео)

Мария Швец
Закуска из кабачков с творогом
Кабачки – это нежный летний овощ с нейтральным вкусом, который прекрасно сочетается с сыром, зеленью и разнообразными овощами.

В кулинарии их часто запекают, обжаривают или используют в маринованном виде, чтобы подчеркнуть текстуру и сделать вкус более выразительным. Сегодня мы предлагаем приготовить запеченные кабачки с сыром и яркой начинкой, сочетающие кремовость, свежесть и легкую пикантность. Для лучшего результата следует выбирать молодые кабачки с тонкой шкуркой и плотной мякотью, а также свежие овощи и качественный сыр, ведь именно они формируют баланс вкуса блюда. Рецептом с нами поделились им на Instagram-странице "talli_sun".

Как приготовить закуску из кабачков с сыром

Ингредиенты:

  • кабачки – 2–3 шт.;
  • твердый сыр – 150 г;
  • крем-сыр – 150 г;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • лимонный сок – 1 ч. л.;
  • укроп – 1 пучок;
  • листья салата – 1 пучок;
  • помидоры – 2 шт.;
  • болгарский перец – 1 шт.;
  • бекон – 100 г;

Способ приготовления:

  1. Нарезать кабачки тонкими кружочками и выложить их на противень, застеленный пергаментом, слегка накладывая один на один.
  2. Щедро посыпать натертым твердым сыром кабачки и запекать в разогретой духовке при 180°C 20–25 минут до мягкости и легкой золотистой корочки.
  3. Обжарить бекон до хрустящего состояния и нарезать полосками, болгарский перец слегка обжарить или запечь.
  4. Смешать крем-сыр с измельченным чесноком, лимонным соком и укропом до однородной массы.
  5. Достать кабачки из духовки, перевернуть творожной стороной вниз, выложить листья салата, помидоры, перец, бекон и творожную начинку, после чего свернуть рулетики или сложить слоями.

Как и с чем подавать

Кабачковые рулетики лучше подавать слегка охлажденными или комнатной температуры, когда вкусы полностью раскрываются. Они хорошо сочетаются с легкими соусами на основе йогурта или сметаны, а также со свежими зелеными салатами. Для более сытного варианта блюдо можно дополнить хрустящим хлебом или подать в качестве закуски к основным блюдам. Украсить рулетики можно свежим укропом или каплей оливкового масла для подчеркивания вкуса.

Это блюдо сочетает сезонность кабачков и яркость начинки, создавая легкую, но насыщенную по вкусу закуску. Благодаря простым ингредиентам и разным текстурам она выглядит эффектно и подходит как для ежедневного меню, так и для праздничной подачи.

