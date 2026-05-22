Печень, которую любят все: мягкие оладьи без горечи и специфического вкуса (видео)

Печень – это питательный субпродукт, который ценится за высокое содержание железа, витаминов группы B и нежную текстуру при правильном приготовлении.

Ее готовят по-разному: обжаривают, тушат в сметане или даже сочетают с необычными ингредиентами, например грушей, которая придает деликатную сладость и смягчает характерный вкус. Сегодня мы предлагаем нежные оладьи из куриной печени с овощами, которые выходят без горечи и мягкой текстурой даже для тех, кто обычно печень не любит. Для удачного блюда важно выбирать свежую печень без резкого запаха и лишней жидкости, а также не перебивать ее в пюре слишком долго, чтобы не утратить нежность. Лук и морковь обязательно должны быть хорошо обжарены для сладковатого баланса вкуса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "talli_sun".

Как приготовить печеночные оладьи

Ингредиенты:

куриная печень — 400 г;

лук – 1 шт;

морковь — 1 шт;

яйцо — 1 шт;

сметана — 1-1,5 ст. л.;

мука — 2-2,5 ст. л.;

соль – по вкусу;

перец — по вкусу;

петрушка – по вкусу;

Способ приготовления:

Обжарить мелко нарезанный лук до прозрачности, добавить натертую морковь и готовить еще 3-4 минуты до мягкости. Промыть куриную печень, очистить от пленок и лишнего жира и нарезать мелко ножом. Соединить печень с обжаренными овощами, добавить яйцо, сметану, муку, соль, перец и петрушку, тщательно перемешать и оставить массу на 15–20 минут. Разогреть сковороду с растительным маслом и выкладывать массу ложкой, формируя оладьи. Жарить на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Как и с чем подавать

Такие печеночные оладьи лучше всего теплые, когда сохраняют нежную структуру внутри и легкую корочку снаружи. Подавать их можно со сметанным соусом с чесноком и зеленью, легким йогуртовым соусом или даже горчично-медовой заправкой для более внятного вкуса. В качестве гарнира хорошо подходят картофельное пюре, гречка или свежий овощной салат, который добавляет свежести блюду. Для подачи можно посыпать мелко нарезанной петрушкой или добавить огурцы маринованные для контраста вкуса.

Этот рецепт позволяет по-новому открыть куриную печень даже тем, кто обычно избегает субпродуктов. Благодаря овощам и правильной текстуре оладьи получаются мягкими, сочными и без характерной горечи.