Отбивные из куриного филе с чесноком: идеальный рецепт для ежедневного обеда (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Вкусное и сытное блюдо
Из курицы можно приготовить множество блюд – от нежных супов и запеканок до пасты с курицей и грибами, которая давно стала популярной в домашней кухне. Сегодня мы предлагаем простой и очень удачный вариант — куриные отбивные с чесноком, которые получаются сочными внутри и с аппетитной корочкой снаружи. При выборе куриного филе следует обращать внимание на его свежесть и плотность: мясо должно быть упругим и без лишнего запаха, ведь это оказывает непосредственное влияние на текстуру готового блюда. Чтобы отбивные были более нежными, филе рекомендуется не пересушивать во время жарки и отбивать слишком тонко, иначе мясо потеряет сочность. Рецептом с нами поделились им на Instagram-странице "haidukova_recipes".
Как приготовить куриные отбивные с чесноком
Ингредиенты:
- куриное филе – 500 г;
- яйца – 2 шт.;
- мука – 3 ст. л.;
- панировочные сухари – 5–6 ст. л.;
- чеснок – 3–4 зубчика;
- соль – по вкусу;
- перец – по вкусу;
- масло для жарки – при необходимости;
Способ приготовления:
- Подготовить куриное филе, промыть, обсушить и разрезать на порционные куски.
- Слегка отбить мясо, не нарушая его структуры и приправить солью и перцем.
- Пропустить чеснок через пресс и равномерно распределить его по кускам филе.
- Подготовить три емкости: с мукой, взбитыми яйцами и панировочными сухарями.
- Обвалять каждый кусок сначала в муке, затем в яйце и сухарях.
- Обжарить отбивные на разогретом масле по бокам до золотистой корочки и полной готовности.
Как и с чем подавать
Куриные отбивные лучше всего смакуют только после приготовления, когда корочка остается хрустящей, а мясо сочным. В качестве гарнира хорошо подходят картофельное пюре, запеченные овощи или легкие салаты из свежей зелени. Для более насыщенного вкуса блюдо можно подавать с чесночным или сливочным соусом. Перед подачей отбивной можно украсить свежей зеленью или каплей лимонного сока, что придаст легкую кислинку.
Эти куриные отбивные с чесноком сочетают в себе простоту приготовления и насыщенный вкус домашней кухни. Благодаря панировке они выходят с хрустящей корочкой, сохраняя внутри нежность и сочность, что делает блюдо универсальным для ежедневного меню.