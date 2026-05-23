Отбивные из куриного филе с чесноком: идеальный рецепт для ежедневного обеда (видео)

Из курицы можно приготовить множество блюд – от нежных супов и запеканок до пасты с курицей и грибами, которая давно стала популярной в домашней кухне. Сегодня мы предлагаем простой и очень удачный вариант — куриные отбивные с чесноком, которые получаются сочными внутри и с аппетитной корочкой снаружи. При выборе куриного филе следует обращать внимание на его свежесть и плотность: мясо должно быть упругим и без лишнего запаха, ведь это оказывает непосредственное влияние на текстуру готового блюда. Чтобы отбивные были более нежными, филе рекомендуется не пересушивать во время жарки и отбивать слишком тонко, иначе мясо потеряет сочность. Рецептом с нами поделились им на Instagram-странице "haidukova_recipes".

Как приготовить куриные отбивные с чесноком

Ингредиенты:

куриное филе – 500 г;

яйца – 2 шт.;

мука – 3 ст. л.;

панировочные сухари – 5–6 ст. л.;

чеснок – 3–4 зубчика;

соль – по вкусу;

перец – по вкусу;

масло для жарки – при необходимости;

Способ приготовления:

Подготовить куриное филе, промыть, обсушить и разрезать на порционные куски. Слегка отбить мясо, не нарушая его структуры и приправить солью и перцем. Пропустить чеснок через пресс и равномерно распределить его по кускам филе. Подготовить три емкости: с мукой, взбитыми яйцами и панировочными сухарями. Обвалять каждый кусок сначала в муке, затем в яйце и сухарях. Обжарить отбивные на разогретом масле по бокам до золотистой корочки и полной готовности.

Как и с чем подавать

Куриные отбивные лучше всего смакуют только после приготовления, когда корочка остается хрустящей, а мясо сочным. В качестве гарнира хорошо подходят картофельное пюре, запеченные овощи или легкие салаты из свежей зелени. Для более насыщенного вкуса блюдо можно подавать с чесночным или сливочным соусом. Перед подачей отбивной можно украсить свежей зеленью или каплей лимонного сока, что придаст легкую кислинку.

Эти куриные отбивные с чесноком сочетают в себе простоту приготовления и насыщенный вкус домашней кухни. Благодаря панировке они выходят с хрустящей корочкой, сохраняя внутри нежность и сочность, что делает блюдо универсальным для ежедневного меню.