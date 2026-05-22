Хрустящие ленивые чебуреки на тортилье: просто, сочно и без лишнего жира (видео)

Чебуреки – это популярное блюдо восточной кухни из тонкого теста и сочной начинки, которое традиционно может быть мясным, сырным или даже овощным. Чаще их готовят с говядиной, бараниной или смесью фаршей, а также существуют варианты с сыром, которые получаются особенно нежными и тягучими. Сегодня мы предлагаем современную ленивую версию чебуреков на тортилье, которая гораздо легче в приготовлении, но сохраняет сочность и насыщенный вкус. Важно выбирать качественные ингредиенты: куриное бедро дает более сочную текстуру, чем филе, а тортильи должны быть эластичными, чтобы не трескались во время запекания; сыр лучше брать хорошо плавящийся, а лук — сочный и свежий для баланса вкуса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mil_alexx_fit".

Как приготовить чебуреки на тортилье

Ингредиенты:

тортильи – 4 шт.;

фарш из куриного бедра — 400 г;

лук — 150 г;

зелень рубленая – 10 г;

соль – по вкусу;

перец — по вкусу;

кунжут – по вкусу;

моцарелла — 40 г;

яйцо – 1 шт.;

Способ приготовления:

Измельчить куриное бедро вместе с луком до состояния фарша или использовать готовый фарш и добавить натертый лук. Смешать фарш с солью, перцем и размельченной зеленью до однородной массы. Выложить начинку на половину тортильи ровным слоем и слегка посыпать тертой моцареллой. Сформировать чебуреки, накрыв второй половиной тортильи, и тщательно защелкнуть края, смазав их взбитым яйцом. Смазать поверхность яйцом, присыпать кунжутом и выпекать при температуре 180 градусов 20–25 минут до золотистой корочки. Подавать горячими с излюбленным соусом или свежими овощами.

Как и с чем подавать

Такие чебуреки лучше всего смакуют горячими сразу после запекания, когда сыр еще тянется, а корочка остается хрустящей. Подавать их можно с аджикой, йогуртовым соусом с чесноком или лёгким томатным соусом с зеленью. Для более сытного варианта блюдо отлично сочетается со свежим овощным салатом или запеченными овощами. По желанию можно добавить немного свежей зелени или кунжута для аромата и текстуры.

Этот рецепт – удачное сочетание простоты, скорости и домашнего вкуса, который легко адаптировать под собственные предпочтения. Благодаря тортилье блюдо готовится гораздо быстрее, но остается сочным и насыщенным, как классические чебуреки.