Летний хит: как приготовить персиковое мороженое быстро и вкусно (видео)

Готовится только из трех доступных продуктов

Покупать мороженое в магазине уже не так интересно, когда знаешь, что дома за несколько минут можно сделать гораздо вкуснее. Это персиковое мороженое готовится всего из трех доступных ингредиентов и получается нежным, кремовым и по-настоящему фруктовым. Это идеальный десерт для жаркого дня или когда хочется чего-то сладкого.

Рецептом поделилась автор Instagram-аккаунта vlada_gotue.

Как приготовить персиковое мороженое

Для мороженого выбирайте сливки жирностью не менее 33%. Нежирные сливки не собьются в стойку пену, расслоятся и мороженое получится ледяным, без кремовой текстуры.

Чтобы на мороженом не появилась ледяная пробка, накройте его пищевой пленкой вконтакт перед тем, как ставить контейнер в холодильник.

Ингредиенты

820 г консервированных персиков (без сиропа)

300 мл сливок 33%

2 ст. л. меда

Приготовление

Персики откиньте на дуршлаг, дайте сиропу хорошо стечь. Взбейте персики с медом блендером до однородного пюре. В отдельной миске взбейте охлажденные сливки миксером до стойких пиков. Осторожно смешайте персиковое пюре со взбитыми сливками лопаткой, движениями снизу вверх, чтобы масса осталась воздушной. Переложите в контейнер, накройте пленкой и поставьте в морозилку минимум на 2 часа.

Как и с чем подавать

Подавайте мороженое шарами в вафельном стакане или стеклянной пиале. Десерт можно украсить свежей мятой или ягодами. Также персиковое мороженое вкусно есть с шоколадным топингом.