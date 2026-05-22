Летний хит: как приготовить персиковое мороженое быстро и вкусно (видео)
Готовится только из трех доступных продуктов
Покупать мороженое в магазине уже не так интересно, когда знаешь, что дома за несколько минут можно сделать гораздо вкуснее. Это персиковое мороженое готовится всего из трех доступных ингредиентов и получается нежным, кремовым и по-настоящему фруктовым. Это идеальный десерт для жаркого дня или когда хочется чего-то сладкого.
Рецептом поделилась автор Instagram-аккаунта vlada_gotue.
Как приготовить персиковое мороженое
Для мороженого выбирайте сливки жирностью не менее 33%. Нежирные сливки не собьются в стойку пену, расслоятся и мороженое получится ледяным, без кремовой текстуры.
Чтобы на мороженом не появилась ледяная пробка, накройте его пищевой пленкой вконтакт перед тем, как ставить контейнер в холодильник.
Ингредиенты
- 820 г консервированных персиков (без сиропа)
- 300 мл сливок 33%
- 2 ст. л. меда
Приготовление
- Персики откиньте на дуршлаг, дайте сиропу хорошо стечь.
- Взбейте персики с медом блендером до однородного пюре.
- В отдельной миске взбейте охлажденные сливки миксером до стойких пиков.
- Осторожно смешайте персиковое пюре со взбитыми сливками лопаткой, движениями снизу вверх, чтобы масса осталась воздушной.
- Переложите в контейнер, накройте пленкой и поставьте в морозилку минимум на 2 часа.
Как и с чем подавать
Подавайте мороженое шарами в вафельном стакане или стеклянной пиале. Десерт можно украсить свежей мятой или ягодами. Также персиковое мороженое вкусно есть с шоколадным топингом.