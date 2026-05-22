Укр

Летний хит: как приготовить персиковое мороженое быстро и вкусно (видео)

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Мороженое из персика
Мороженое из персика. Фото Коллаж "Телеграфа"

Готовится только из трех доступных продуктов

Покупать мороженое в магазине уже не так интересно, когда знаешь, что дома за несколько минут можно сделать гораздо вкуснее. Это персиковое мороженое готовится всего из трех доступных ингредиентов и получается нежным, кремовым и по-настоящему фруктовым. Это идеальный десерт для жаркого дня или когда хочется чего-то сладкого.

Рецептом поделилась автор Instagram-аккаунта vlada_gotue.

Как приготовить персиковое мороженое

Для мороженого выбирайте сливки жирностью не менее 33%. Нежирные сливки не собьются в стойку пену, расслоятся и мороженое получится ледяным, без кремовой текстуры.

Чтобы на мороженом не появилась ледяная пробка, накройте его пищевой пленкой вконтакт перед тем, как ставить контейнер в холодильник.

Ингредиенты

  • 820 г консервированных персиков (без сиропа)
  • 300 мл сливок 33%
  • 2 ст. л. меда

Приготовление

  1. Персики откиньте на дуршлаг, дайте сиропу хорошо стечь.
  2. Взбейте персики с медом блендером до однородного пюре.
  3. В отдельной миске взбейте охлажденные сливки миксером до стойких пиков.
  4. Осторожно смешайте персиковое пюре со взбитыми сливками лопаткой, движениями снизу вверх, чтобы масса осталась воздушной.
  5. Переложите в контейнер, накройте пленкой и поставьте в морозилку минимум на 2 часа.

Как и с чем подавать

Подавайте мороженое шарами в вафельном стакане или стеклянной пиале. Десерт можно украсить свежей мятой или ягодами. Также персиковое мороженое вкусно есть с шоколадным топингом.

Теги:
#Рецепты #Мороженое #Десерт