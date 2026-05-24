Ролл с тунцем и авокадо: быстрый перекус с ресторанным вкусом (видео)
Тунец – это морская рыба с плотным мясом и выразительным, но щекотливым вкусом, которая отлично подходит для быстрых и питательных блюд.
Из него можно приготовить нежную намазку, салаты, сэндвичи или легкие роллы, где он сочетается с кремовыми и свежими ингредиентами. Особенно удачно тунец раскрывается в сочетании с авокадо, которое придает текстурную мягкость и полезные жиры. А сегодня предлагается вариант быстрого ролла в лаваше с кремовой начинкой из тунца и овощей.
Качество тунца имеет ключевое значение: следует выбирать консервы в собственном соке с плотными кусочками без лишней жидкости и резкого запаха. Авокадо лучше использовать спелый, но упругий — перезрелый плод сделает начинку слишком редкой. Чтобы вкус был сбалансированным, важно не перегружать мазку майонезными или кислыми компонентами, а овощи тщательно обсушивать. Для вариаций можно добавить каперсы, маринованный огурец или заменить крем-сырь на греческий йогурт для более легкой текстуры. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "lilya.m.a_".
Как приготовить ролл с тунцом и авокадо
Ингредиенты:
- тунец в собственном соке – 100 г;
- огурец – 1/2 шт;
- красный лук — 1/2 шт;
- зеленый лук — 1 пучок;
- консервированная кукуруза – 2 ст. л.;
- крем-сыр – 2 ст. л.;
- дижонская горчица – 1 ч. л.;
- авокадо — 1 шт;
- лимонный сок – по вкусу;
- соль – по вкусу;
- перец — по вкусу;
- большой круглый лаваш – 2 шт;
Способ приготовления:
- Слить жидкость из тунца и размять его вилкой в нежную, но текстурную консистенцию.
- Мелко нарезать огурец, красный лук и зеленый лук.
- Добавить в тунец овощи, кукурузу, крем-сыр, дижонскую горчицу и лимонный сок.
- Приправить солью и перцем и тщательно перемешать до однородной кремовой массы.
- Нарезать авокадо тонкими ломтиками.
- Выложить начинку на лаваш, добавить авокадо и плотно свернуть ролл.
- Подсушить на сухой сковороде до образования хрустящей корочки с обеих сторон.
- Ролл вкуснее всего сразу после приготовления, когда сохраняется контраст между хрустящим лавашем и нежной кремовой начинкой.
Как и с чем подавать
Ролл подается сразу после обжарки, когда лаваш становится хрустящим, а начинка остается нежной и кремовой. Его можно разрезать пополам по диагонали и подать на тарелку с зеленью, дольками лимона или легким йогуртовым соусом. Хорошо сочетается со свежими салатами, овощными боулами или лёгкими супами-пюре. Для более яркой подачи можно добавить кунжут, микрогрин или несколько капель оливкового масла.