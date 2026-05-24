Ролл с тунцем и авокадо: быстрый перекус с ресторанным вкусом (видео)

Мария Швец
Ролл из лаваша с тунцем
Ролл из лаваша с тунцем. Фото instagram.com

Тунец – это морская рыба с плотным мясом и выразительным, но щекотливым вкусом, которая отлично подходит для быстрых и питательных блюд.

Из него можно приготовить нежную намазку, салаты, сэндвичи или легкие роллы, где он сочетается с кремовыми и свежими ингредиентами. Особенно удачно тунец раскрывается в сочетании с авокадо, которое придает текстурную мягкость и полезные жиры. А сегодня предлагается вариант быстрого ролла в лаваше с кремовой начинкой из тунца и овощей.

Качество тунца имеет ключевое значение: следует выбирать консервы в собственном соке с плотными кусочками без лишней жидкости и резкого запаха. Авокадо лучше использовать спелый, но упругий — перезрелый плод сделает начинку слишком редкой. Чтобы вкус был сбалансированным, важно не перегружать мазку майонезными или кислыми компонентами, а овощи тщательно обсушивать. Для вариаций можно добавить каперсы, маринованный огурец или заменить крем-сырь на греческий йогурт для более легкой текстуры. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "lilya.m.a_".

Как приготовить ролл с тунцом и авокадо

Ингредиенты:

  • тунец в собственном соке – 100 г;
  • огурец – 1/2 шт;
  • красный лук — 1/2 шт;
  • зеленый лук — 1 пучок;
  • консервированная кукуруза – 2 ст. л.;
  • крем-сыр – 2 ст. л.;
  • дижонская горчица – 1 ч. л.;
  • авокадо — 1 шт;
  • лимонный сок – по вкусу;
  • соль – по вкусу;
  • перец — по вкусу;
  • большой круглый лаваш – 2 шт;

Способ приготовления:

  1. Слить жидкость из тунца и размять его вилкой в нежную, но текстурную консистенцию.
  2. Мелко нарезать огурец, красный лук и зеленый лук.
  3. Добавить в тунец овощи, кукурузу, крем-сыр, дижонскую горчицу и лимонный сок.
  4. Приправить солью и перцем и тщательно перемешать до однородной кремовой массы.
  5. Нарезать авокадо тонкими ломтиками.
  6. Выложить начинку на лаваш, добавить авокадо и плотно свернуть ролл.
  7. Подсушить на сухой сковороде до образования хрустящей корочки с обеих сторон.
  8. Ролл вкуснее всего сразу после приготовления, когда сохраняется контраст между хрустящим лавашем и нежной кремовой начинкой.

Как и с чем подавать

Ролл подается сразу после обжарки, когда лаваш становится хрустящим, а начинка остается нежной и кремовой. Его можно разрезать пополам по диагонали и подать на тарелку с зеленью, дольками лимона или легким йогуртовым соусом. Хорошо сочетается со свежими салатами, овощными боулами или лёгкими супами-пюре. Для более яркой подачи можно добавить кунжут, микрогрин или несколько капель оливкового масла.

