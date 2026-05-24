Ролл с тунцем и авокадо: быстрый перекус с ресторанным вкусом (видео)

Тунец – это морская рыба с плотным мясом и выразительным, но щекотливым вкусом, которая отлично подходит для быстрых и питательных блюд.

Из него можно приготовить нежную намазку, салаты, сэндвичи или легкие роллы, где он сочетается с кремовыми и свежими ингредиентами. Особенно удачно тунец раскрывается в сочетании с авокадо, которое придает текстурную мягкость и полезные жиры. А сегодня предлагается вариант быстрого ролла в лаваше с кремовой начинкой из тунца и овощей.

Качество тунца имеет ключевое значение: следует выбирать консервы в собственном соке с плотными кусочками без лишней жидкости и резкого запаха. Авокадо лучше использовать спелый, но упругий — перезрелый плод сделает начинку слишком редкой. Чтобы вкус был сбалансированным, важно не перегружать мазку майонезными или кислыми компонентами, а овощи тщательно обсушивать. Для вариаций можно добавить каперсы, маринованный огурец или заменить крем-сырь на греческий йогурт для более легкой текстуры. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "lilya.m.a_".

Как приготовить ролл с тунцом и авокадо

Ингредиенты:

тунец в собственном соке – 100 г;

огурец – 1/2 шт;

красный лук — 1/2 шт;

зеленый лук — 1 пучок;

консервированная кукуруза – 2 ст. л.;

крем-сыр – 2 ст. л.;

дижонская горчица – 1 ч. л.;

авокадо — 1 шт;

лимонный сок – по вкусу;

соль – по вкусу;

перец — по вкусу;

большой круглый лаваш – 2 шт;

Способ приготовления:

Слить жидкость из тунца и размять его вилкой в нежную, но текстурную консистенцию. Мелко нарезать огурец, красный лук и зеленый лук. Добавить в тунец овощи, кукурузу, крем-сыр, дижонскую горчицу и лимонный сок. Приправить солью и перцем и тщательно перемешать до однородной кремовой массы. Нарезать авокадо тонкими ломтиками. Выложить начинку на лаваш, добавить авокадо и плотно свернуть ролл. Подсушить на сухой сковороде до образования хрустящей корочки с обеих сторон. Ролл вкуснее всего сразу после приготовления, когда сохраняется контраст между хрустящим лавашем и нежной кремовой начинкой.

Как и с чем подавать

Ролл подается сразу после обжарки, когда лаваш становится хрустящим, а начинка остается нежной и кремовой. Его можно разрезать пополам по диагонали и подать на тарелку с зеленью, дольками лимона или легким йогуртовым соусом. Хорошо сочетается со свежими салатами, овощными боулами или лёгкими супами-пюре. Для более яркой подачи можно добавить кунжут, микрогрин или несколько капель оливкового масла.