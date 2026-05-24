Настоящая находка для сладкоежек: белковый десерт с шоколадным слоем (видео)
Вкусный низкокалорийный десерт
Десерты бывают разными – от классических шоколадных тортов и нежных муссов до легких фруктовых вариантов с яблоками, какао или сливочными нотками. Особенно популярны остаются сочетания шоколада и молочных продуктов, ведь они создают насыщенный вкус без чрезмерной сладости. Сегодня мы предлагаем приготовить нежный шоколадно-ванильный десерт с высоким содержанием белка и минимальной калорийностью. Для удачного результата следует выбирать качественный творог без лишней кислинки, густой греческий йогурт и натуральное какао – именно они обеспечивают кремовую текстуру и насыщенный вкус без ощущения "резинки", часто возникающего из-за избытка желатина. Рецептом с нами поделились им на Instagram-странице "olha.holovina".
Как приготовить белково-шоколадный десерт
Ингредиенты:
Для светлого слоя:
- желатин – 8 г + 30–40 мл воды;
- творог 5% – 100 г;
- греческий йогурт – 75 г;
- молоко – 100 мл;
- заменитель сахара – 25 г.
Для шоколадного слоя:
- желатин – 10 г + 30–40 мл воды;
- творог – 100 г;
- греческий йогурт – 75 г;
- молоко – 100 мл;
- заменитель сахара – 25 г;
- какао – 15 г;
- соль – щепотка.
Способ приготовления:
- Залить желатин водой и оставить набухать на 10-15 минут.
- Перебить в блендере творог, греческий йогурт, молоко и заменитель сахара в однородную кремовую текстуру. Для более нежной консистенции предварительно протереть творог через сито.
- Растопить желатин на водяной бане или короткими импульсами в микроволновке, не доводя до кипения. Дать немного остыть и влить тонкой струйкой в творожную массу, постоянно перемешивая.
- Разлить светлый слой в креманки или стаканы и поставить в холодильник на 30 минут до легкого застывания.
- Для шоколадного слоя перебить творог, греческий йогурт, молоко, заменитель сахара, какао и щепотку соли. Соль поможет лучше раскрыть шоколадный вкус.
- Добавить растопленный желатин в шоколадную массу и тщательно перемешать. По желанию использовать какао для более насыщенного цвета и аромата.
- Вылить шоколадный слой поверх светлого и поставить десерт в холодильник на 40–50 минут до полного застывания.
- Перед подачей дать десерту постоять 5 минут при комнатной температуре – так текстура станет более мягкой и нежной.
Как и с чем подавать
Подавать десерт лучше хорошо охлажденным в прозрачных креманках или стаканах, чтобы подчеркнуть контраст слоев. Для украшения подойдут тертый черный шоколад, ягоды, листья мяты или щепотка какао сверху. Десерт хорошо сочетается с кофе, какао без сахара или легким ягодным соусом. Для более праздничной подачи можно добавить измельченные орехи или тонкие ломтики карамелизированного яблока.
Такой десерт станет прекрасной альтернативой калорийным сладостям и в то же время поможет разнообразить ежедневное меню. Благодаря простому составу и быстрому приготовлению его легко адаптировать под свой вкус, изменяя уровень сладости или добавляя новые ароматические акценты. Нежная текстура и сочетание ванильного и шоколадного слоев делает этот рецепт универсальным вариантом как для будней, так и для праздничного стола.