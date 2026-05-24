Настоящая находка для сладкоежек: белковый десерт с шоколадным слоем (видео)

Вкусный низкокалорийный десерт

Десерты бывают разными – от классических шоколадных тортов и нежных муссов до легких фруктовых вариантов с яблоками, какао или сливочными нотками. Особенно популярны остаются сочетания шоколада и молочных продуктов, ведь они создают насыщенный вкус без чрезмерной сладости. Сегодня мы предлагаем приготовить нежный шоколадно-ванильный десерт с высоким содержанием белка и минимальной калорийностью. Для удачного результата следует выбирать качественный творог без лишней кислинки, густой греческий йогурт и натуральное какао – именно они обеспечивают кремовую текстуру и насыщенный вкус без ощущения "резинки", часто возникающего из-за избытка желатина. Рецептом с нами поделились им на Instagram-странице "olha.holovina".

Как приготовить белково-шоколадный десерт

Ингредиенты:

Для светлого слоя:

желатин – 8 г + 30–40 мл воды;

творог 5% – 100 г;

греческий йогурт – 75 г;

молоко – 100 мл;

заменитель сахара – 25 г.

Для шоколадного слоя:

желатин – 10 г + 30–40 мл воды;

творог – 100 г;

греческий йогурт – 75 г;

молоко – 100 мл;

заменитель сахара – 25 г;

какао – 15 г;

соль – щепотка.

Способ приготовления:

Залить желатин водой и оставить набухать на 10-15 минут. Перебить в блендере творог, греческий йогурт, молоко и заменитель сахара в однородную кремовую текстуру. Для более нежной консистенции предварительно протереть творог через сито. Растопить желатин на водяной бане или короткими импульсами в микроволновке, не доводя до кипения. Дать немного остыть и влить тонкой струйкой в творожную массу, постоянно перемешивая. Разлить светлый слой в креманки или стаканы и поставить в холодильник на 30 минут до легкого застывания. Для шоколадного слоя перебить творог, греческий йогурт, молоко, заменитель сахара, какао и щепотку соли. Соль поможет лучше раскрыть шоколадный вкус. Добавить растопленный желатин в шоколадную массу и тщательно перемешать. По желанию использовать какао для более насыщенного цвета и аромата. Вылить шоколадный слой поверх светлого и поставить десерт в холодильник на 40–50 минут до полного застывания. Перед подачей дать десерту постоять 5 минут при комнатной температуре – так текстура станет более мягкой и нежной.

Как и с чем подавать

Подавать десерт лучше хорошо охлажденным в прозрачных креманках или стаканах, чтобы подчеркнуть контраст слоев. Для украшения подойдут тертый черный шоколад, ягоды, листья мяты или щепотка какао сверху. Десерт хорошо сочетается с кофе, какао без сахара или легким ягодным соусом. Для более праздничной подачи можно добавить измельченные орехи или тонкие ломтики карамелизированного яблока.

Такой десерт станет прекрасной альтернативой калорийным сладостям и в то же время поможет разнообразить ежедневное меню. Благодаря простому составу и быстрому приготовлению его легко адаптировать под свой вкус, изменяя уровень сладости или добавляя новые ароматические акценты. Нежная текстура и сочетание ванильного и шоколадного слоев делает этот рецепт универсальным вариантом как для будней, так и для праздничного стола.