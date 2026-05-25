Хрустящие кабачки под сырной шапочкой: рецепт, который просят повторить (видео)

Чрезвычайно вкусная закуска

Кабачок – это нежный сезонный овощ, который широко используется в домашней кухне для приготовления оладий, рагу и жареных закусок, в том числе популярных кабачков с сыром и соусами. Его мягкая структура хорошо впитывает вкусы, однако во время жарки важно контролировать влажность, чтобы блюдо не потеряло форму и не стало "водянистым". Сегодня предлагаем жареные кабачки с нежной чесночно-сырной шапочкой и помидорами – простую, но очень сочную закуску, сочетающую хрустящую корочку и кремовую текстуру. Для наилучшего результата следует выбирать молодые кабачки с тонкой кожурой, плотные помидоры без лишнего сока и хорошо плавящийся сыр, дающий тягучую, аппетитную корочку. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "foodblog_kristi".

Как приготовить кабачки с чесноком и сыром

Ингредиенты:

кабачки – 2 шт.;

яйца – 2 шт.;

мука – 3–5 ст. л.;

помидор – 300 г;

сыр твердый – 70 г;

майонез – 70 г;

укроп – 1 небольшой пучок;

чеснок – 4 зубчика;

соль – по вкусу;

перец черный молотый – по вкусу;

масло – для жарки;

Способ приготовления:

Нарезать кружочками кабачки, посолить, поперчить и оставить на 10 минут, чтобы они пустили сок, после чего слегка обсушить. Обвалять каждый кусочек кабачка в муке, затем погрузить во взбитое яйцо и выложить на разогретую сковороду с растительным маслом. Жарить кабачки с обеих сторон на среднем огне до золотистой корочки, после чего выложить на бумажное полотенце для удаления лишнего жира. Смешать майонез, измельченный чеснок и мелко нарезанный укроп до однородного ароматного соуса. Смазать каждый жареный кабачок соусом, сверху выложить кружки помидора и посыпать натертым сыром. Подавать сразу после приготовления или дать постоять 10-15 минут, чтобы сыр слегка размягчился и соединился с соусом. По желанию майонез можно заменить сметаной или греческим йогуртом, а часть муки — кукурузной для более хрустящей корочки.

Как и с чем подавать

Жареные кабачки лучше подавать горячими, когда корочка еще хрустящая, а сыр немного подтаял и создает нежную текстуру. Кушанье можно украсить свежим укропом, зеленым луком или щепоткой черного перца для более выразительного вкуса. Они отлично сочетаются со свежими овощами, легкими салатами, картофельным пюре или как закуска к мясным блюдам. Также хорошо нравятся с чесночным или сметанно-йогуртовым соусом.

Это блюдо сочетает в себе простые ингредиенты и яркий домашний вкус. Благодаря правильному обжариванию кабачки остаются нежными внутри и с легкой хрустящей корочкой снаружи. Главное — не пережарить овощи и соблюсти баланс соуса, чтобы закуска получилась сочной и ароматной.