Пышные оладьи с шоколадом, которые не опадают: проверенный секрет (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Оладьи – это небольшие жареные изделия из теста, которые готовятся на основе кефира, молока или дрожжевого теста и могут быть как классическими, так и с добавлением фруктов, шоколада или других начинок.
Самый популярный вариант – классические пышные оладьи на кефире, имеющие мягкую текстуру и легкую кислинку. В этом рецепте предлагаются шоколадные оладьи, сочетающие нежное тесто и расплавленный шоколад внутри. Важно выбирать качественный кефир комнатной температуры и не перегружать мукой тесто, чтобы сохранить воздушную структуру; шоколад лучше брать с высоким содержанием какао, чтобы он не растекался слишком быстро.
Возможные вариации включают замену шоколада на ягоды, банан или карамель, а кефир – на простоквашу или питьевой йогурт. Частой ошибкой является чрезмерное перемешивание теста после добавления соды, из-за чего оладьи теряют пышность. Также важно не перегревать сковороду, чтобы изделия успели пропечься внутри, не подгорев снаружи. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "liliya.cooking".
Как приготовить оладьи с шоколадом
Ингредиенты:
- яйцо — 1 шт;
- сахар – 1 ст. л.;
- ванильный сахар – 1 ч. л.;
- соль — щепотка;
- кефир — 350 мл;
- мука — 300 г;
- сода — 1 ч. л.;
- шоколад – 1 плитка;
- масло – для жарки;
Способ приготовления:
- Смешайте яйцо с сахаром, ванильным сахаром и солью до однородной массы.
- Добавьте кефир комнатной температуры и тщательно перемешайте.
- Всыпте муку и замесите густое тесто без комочков.
- Добавьте соду, быстро перемешайте и оставьте на 15 минут без повторного перемешивания.
- Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла.
- Выложите тесто ложкой, в центр каждой оладьи добавить кусочек шоколада и сверху закройте тестом.
- Жарьте на среднем огне под крышкой до золотистой корочки с обеих сторон.
- Готовые оладьи лучше всего подавать сразу после приготовления, чтобы сохранить их великолепие и расплавленную шоколадную серединку.
Как и с чем подавать
Оладьи лучше подавать теплыми, когда шоколад внутри остается мягким и тягучим. Для подачи можно использовать мед, сметану, йогурт или ягодные соусы, подчеркивающие сладкий вкус и придающие свежести. Блюдо можно украсить сахарной пудрой, свежими ягодами или листочками мяты. Хорошо сочетаются с кофе, какао или легким фруктовым завтраком салатом.