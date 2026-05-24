Пышные оладьи с шоколадом, которые не опадают: проверенный секрет (видео)

Оладьи – это небольшие жареные изделия из теста, которые готовятся на основе кефира, молока или дрожжевого теста и могут быть как классическими, так и с добавлением фруктов, шоколада или других начинок.

Самый популярный вариант – классические пышные оладьи на кефире, имеющие мягкую текстуру и легкую кислинку. В этом рецепте предлагаются шоколадные оладьи, сочетающие нежное тесто и расплавленный шоколад внутри. Важно выбирать качественный кефир комнатной температуры и не перегружать мукой тесто, чтобы сохранить воздушную структуру; шоколад лучше брать с высоким содержанием какао, чтобы он не растекался слишком быстро.

Возможные вариации включают замену шоколада на ягоды, банан или карамель, а кефир – на простоквашу или питьевой йогурт. Частой ошибкой является чрезмерное перемешивание теста после добавления соды, из-за чего оладьи теряют пышность. Также важно не перегревать сковороду, чтобы изделия успели пропечься внутри, не подгорев снаружи. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "liliya.cooking".

Как приготовить оладьи с шоколадом

Ингредиенты:

яйцо — 1 шт;

сахар – 1 ст. л.;

ванильный сахар – 1 ч. л.;

соль — щепотка;

кефир — 350 мл;

мука — 300 г;

сода — 1 ч. л.;

шоколад – 1 плитка;

масло – для жарки;

Способ приготовления:

Смешайте яйцо с сахаром, ванильным сахаром и солью до однородной массы. Добавьте кефир комнатной температуры и тщательно перемешайте. Всыпте муку и замесите густое тесто без комочков. Добавьте соду, быстро перемешайте и оставьте на 15 минут без повторного перемешивания. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Выложите тесто ложкой, в центр каждой оладьи добавить кусочек шоколада и сверху закройте тестом. Жарьте на среднем огне под крышкой до золотистой корочки с обеих сторон. Готовые оладьи лучше всего подавать сразу после приготовления, чтобы сохранить их великолепие и расплавленную шоколадную серединку.

Как и с чем подавать

Оладьи лучше подавать теплыми, когда шоколад внутри остается мягким и тягучим. Для подачи можно использовать мед, сметану, йогурт или ягодные соусы, подчеркивающие сладкий вкус и придающие свежести. Блюдо можно украсить сахарной пудрой, свежими ягодами или листочками мяты. Хорошо сочетаются с кофе, какао или легким фруктовым завтраком салатом.