Идеальный перекус из баклажанов: готовится просто, съедается мгновенно

Даже те, кто не любит баклажаны, просят добавки

Баклажаны в кляре — блюдо, которое понравится даже тем, кто обычно равнодушен к этому овощу. Хрустящая корочка снаружи и нежная мякоть внутри делают его похожим на полноценный снек, а не просто гарнир.

Этим рецептом поделилась блогер Надежда Глиняна в Instagram. Она показала простой способ нарезки и замачивания баклажанов, после которого они не горчат и равномерно прожариваются.

Как приготовить баклажан в кляре

Замачивание в подсоленной воде — обязательный шаг. Соль вытягивает горький сок, и баклажан после жарки не будет иметь неприятного привкуса. Держите овощ в воде минимум 20 минут.

Для кляра лучше использовать холодную воду, тогда он получается более легким и равномернее покрывает кусочки.

Ингредиенты

1 большой баклажан

1 яйцо

3–4 ст. л. муки

3–4 ст. л. холодной воды

панировочные сухари

кунжут

любимые специи (паприка, чесночный порошок)

соль

растительное масло для жарки

Приготовление

Баклажан очистите и сделайте надрезы "гармошкой". Не дорезайте до конца, чтобы плод не распадался.

Рецепт баклажана в панировке. Фото: cookpad.com

2. Залейте подсоленной водой и оставьте на 20 минут.

3. Пока баклажан замачивается, приготовьте кляр. Для этого смешайте яйцо, муку, холодную воду и специи до однородной консистенции без комочков.

4. В плоскую тарелку насыпьте панировочные сухари и смешайте их с кунжутом.

5 .Баклажан обсушите бумажным полотенцем, окуните сначала в кляр, а потом обваляйте в сухарях с кунжутом.

6. Жарьте баклажан на разогретом масле с обеих сторон на среднем огне до золотистой корочки — по 3–4 минуты с каждой стороны.

Как и с чем подавать

Баклажан фри сочетается с чесночным соусом, чили или даже простой сметаной с зеленью. В качестве гарнира подойдет свежий салат или рис.