Идеальный перекус из баклажанов: готовится просто, съедается мгновенно
Даже те, кто не любит баклажаны, просят добавки
Баклажаны в кляре — блюдо, которое понравится даже тем, кто обычно равнодушен к этому овощу. Хрустящая корочка снаружи и нежная мякоть внутри делают его похожим на полноценный снек, а не просто гарнир.
Этим рецептом поделилась блогер Надежда Глиняна в Instagram. Она показала простой способ нарезки и замачивания баклажанов, после которого они не горчат и равномерно прожариваются.
Как приготовить баклажан в кляре
Замачивание в подсоленной воде — обязательный шаг. Соль вытягивает горький сок, и баклажан после жарки не будет иметь неприятного привкуса. Держите овощ в воде минимум 20 минут.
Для кляра лучше использовать холодную воду, тогда он получается более легким и равномернее покрывает кусочки.
Ингредиенты
- 1 большой баклажан
- 1 яйцо
- 3–4 ст. л. муки
- 3–4 ст. л. холодной воды
- панировочные сухари
- кунжут
- любимые специи (паприка, чесночный порошок)
- соль
- растительное масло для жарки
Приготовление
- Баклажан очистите и сделайте надрезы "гармошкой". Не дорезайте до конца, чтобы плод не распадался.
2. Залейте подсоленной водой и оставьте на 20 минут.
3. Пока баклажан замачивается, приготовьте кляр. Для этого смешайте яйцо, муку, холодную воду и специи до однородной консистенции без комочков.
4. В плоскую тарелку насыпьте панировочные сухари и смешайте их с кунжутом.
5 .Баклажан обсушите бумажным полотенцем, окуните сначала в кляр, а потом обваляйте в сухарях с кунжутом.
6. Жарьте баклажан на разогретом масле с обеих сторон на среднем огне до золотистой корочки — по 3–4 минуты с каждой стороны.
Как и с чем подавать
Баклажан фри сочетается с чесночным соусом, чили или даже простой сметаной с зеленью. В качестве гарнира подойдет свежий салат или рис.