Хрустящие сырные палочки с моцареллой: не успеете вытащить из духовки, как их уже сметут

Наталья Граковская
Сырные палочки. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Их можно подавать к супу, к чаю или брать с собой в качестве перекуса

Сырные палочки с моцареллой – прекрасное блюдо, когда нужно что-то быстро приготовить на перекус или угостить гостей. Они получаются хрустящими и особенно хорошо сочетаются с соусами. К тому же готовятся эти палочки без лишних усилий.

Рецептом поделилась блогерша olena.foodblog в Instagram. Она отмечает, что палочки лучше есть теплыми.

Как приготовить сырные палочки с моцареллой

Когда будете замешивать тесто на палочки, не вымешивайте его слишком долго. Как только ингредиенты соединились, останавливайтесь, иначе палочки получатся жесткими. Если тесто прилипает к рукам, слегка смочите ладони водой или подсыпьте муки, но не добавляйте ее слишком много.

Ингредиенты

  • 300 г греческого йогурта
  • 320 г муки
  • 100 г натертой моцареллы
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 0,5 ч. л. соли
  • сухие итальянские травы – по вкусу
  • сладкая паприка — по вкусу
  • сливки или яйцо для смазывания
  • соус Цезарь — для подачи

Приготовление

  1. В большой миске смешайте греческий йогурт, муку, разрыхлитель, соль и травы.
  2. Добавьте натертую моцареллу и вымесите мягкое однородное тесто.
  3. Сформируйте палочки желаемого размера и выложите на противень, застеленный пергаментом.
  4. Смажьте сверху сливками или взбитым яйцом.
  5. Выпекайте в разогретой до 190–200°C духовке около 20 минут, до золотистой корочки.

Как и с чем подавать

Сырные палочки подавайте теплыми. Они идеально сочетаются с соусом Цезарь или домашним чесночным соусом. Их можно подать к супу вместо хлеба или взять с собой в качестве перекуса на работу или учебу.

