Хрустящие сырные палочки с моцареллой: не успеете вытащить из духовки, как их уже сметут

Сырные палочки с моцареллой – прекрасное блюдо, когда нужно что-то быстро приготовить на перекус или угостить гостей. Они получаются хрустящими и особенно хорошо сочетаются с соусами. К тому же готовятся эти палочки без лишних усилий.

Рецептом поделилась блогерша olena.foodblog в Instagram. Она отмечает, что палочки лучше есть теплыми.

Как приготовить сырные палочки с моцареллой

Когда будете замешивать тесто на палочки, не вымешивайте его слишком долго. Как только ингредиенты соединились, останавливайтесь, иначе палочки получатся жесткими. Если тесто прилипает к рукам, слегка смочите ладони водой или подсыпьте муки, но не добавляйте ее слишком много.

Ингредиенты

300 г греческого йогурта

320 г муки

100 г натертой моцареллы

1 ч. л. разрыхлителя

0,5 ч. л. соли

сухие итальянские травы – по вкусу

сладкая паприка — по вкусу

сливки или яйцо для смазывания

соус Цезарь — для подачи

Приготовление

В большой миске смешайте греческий йогурт, муку, разрыхлитель, соль и травы. Добавьте натертую моцареллу и вымесите мягкое однородное тесто. Сформируйте палочки желаемого размера и выложите на противень, застеленный пергаментом. Смажьте сверху сливками или взбитым яйцом. Выпекайте в разогретой до 190–200°C духовке около 20 минут, до золотистой корочки.

Как и с чем подавать

Сырные палочки подавайте теплыми. Они идеально сочетаются с соусом Цезарь или домашним чесночным соусом. Их можно подать к супу вместо хлеба или взять с собой в качестве перекуса на работу или учебу.