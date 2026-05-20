Хрустящие сырные палочки с моцареллой: не успеете вытащить из духовки, как их уже сметут
Их можно подавать к супу, к чаю или брать с собой в качестве перекуса
Сырные палочки с моцареллой – прекрасное блюдо, когда нужно что-то быстро приготовить на перекус или угостить гостей. Они получаются хрустящими и особенно хорошо сочетаются с соусами. К тому же готовятся эти палочки без лишних усилий.
Рецептом поделилась блогерша olena.foodblog в Instagram. Она отмечает, что палочки лучше есть теплыми.
Как приготовить сырные палочки с моцареллой
Когда будете замешивать тесто на палочки, не вымешивайте его слишком долго. Как только ингредиенты соединились, останавливайтесь, иначе палочки получатся жесткими. Если тесто прилипает к рукам, слегка смочите ладони водой или подсыпьте муки, но не добавляйте ее слишком много.
Ингредиенты
- 300 г греческого йогурта
- 320 г муки
- 100 г натертой моцареллы
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 0,5 ч. л. соли
- сухие итальянские травы – по вкусу
- сладкая паприка — по вкусу
- сливки или яйцо для смазывания
- соус Цезарь — для подачи
Приготовление
- В большой миске смешайте греческий йогурт, муку, разрыхлитель, соль и травы.
- Добавьте натертую моцареллу и вымесите мягкое однородное тесто.
- Сформируйте палочки желаемого размера и выложите на противень, застеленный пергаментом.
- Смажьте сверху сливками или взбитым яйцом.
- Выпекайте в разогретой до 190–200°C духовке около 20 минут, до золотистой корочки.
Как и с чем подавать
Сырные палочки подавайте теплыми. Они идеально сочетаются с соусом Цезарь или домашним чесночным соусом. Их можно подать к супу вместо хлеба или взять с собой в качестве перекуса на работу или учебу.