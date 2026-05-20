Салат с крабовыми палочками по-новому: получается пикантно и очень нежно (видео)

Салаты с крабовыми палочками давно стали популярным блюдом благодаря простоте приготовления и нежному вкусу.

Готовят их в самых разных вариациях — с рисом, сыром, свежими овощами или пекинской капустой для более легкой и хрустящей текстуры. Особенно популярны салаты с корейской морковью, ведь она придает блюду пикантность и яркий вкус. Для удачного результата следует выбирать качественные крабовые палочки с высоким содержанием рыбы и сочную морковь по-корейски без излишка уксуса. А сегодня мы предлагаем приготовить салат с корейской морковью и крабовыми палочками – простую, но очень эффектную закуску для ежедневного или праздничного стола. Рецептом с нами поделились им на Instagram-странице "haidukova_recipes".

Типичная ошибка – добавлять слишком много майонеза, из-за чего салат теряет легкость и текстуру. Для более нежного вкуса плавленые сырки лучше предварительно охладить – так их будет легче натирать. По желанию кукурузу можно заменить консервированным горошком, а майонез частично смешать с греческим йогуртом для более легкой заправки.

Как приготовить салат с крабовыми палочками и морковью по-корейски

Ингредиенты:

морковь по-корейски — 200 г;

яйца вареные – 3 шт.;

кукуруза консервированная – 200 г;

крабовые палочки — 200 г;

плавленые сырки – 2 шт.;

майонез — 2-3 ст. л.;

соль – по вкусу;

черный перец – по вкусу;

Способ приготовления:

Нарезать крабовые палочки небольшими кусочками. Натереть вареные яйца и плавленые сырки на крупной терке. Смешать в большой миске морковь по-корейски, кукурузу, яйца, сырки и крабовые палочки. Добавить майонез, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешать салат до однородности. Поставить салат в холодильник на 15–20 минут до подачи.

Как и с чем подавать

Салат лучше всего подавать хорошо охлажденным, чтобы вкусы ингредиентов полностью сочетались. Он прекрасно подходит как самостоятельная закуска или как дополнение к мясным и картофельным блюдам. Для подачи салат можно украсить зеленью, кунжутом или тонкими слайсами огурца. Также блюдо хорошо сочетается с хрустящими гренками или тостами.

Такой салат сочетает нежность, легкую пикантность и приятную текстуру, поэтому легко становится одной из самых популярных закусок на столе.