Шашлычки из куриных сердечек не будут жесткими и сухими: как их готовить (видео)

Секрет блюда в мариновании

Куриные сердечки — субпродукт, который часто незаслуженно обходят стороной. На самом деле при правильном мариновании они получаются нежными, сочными и очень вкусными. А приготовление в аэрогриле дает румяную корочку без лишнего жира.

Таким рецептом поделилась блогерша babayanka.food. По ее словам, блюдо получается вкуснее, если оставить сердечки мариноваться на всю ночь – тогда соевый соус и чеснок хорошо пропитывают мясо и оно становится особенно ароматным.

Как приготовить шашлычки из куриных сердечек в аэрогриле

Перед маринованием сердечка нужно хорошо промыть и обрезать лишний жир и сосуды.

Шпажки перед нанизыванием замочите в воде на 10–15 минут, чтобы они не подгорели в аэрогриле.

Учтите, что время приготовления сердечек может отличаться в зависимости от модели аэрогриля, поэтому ориентируйтесь на румяную корочку.

Ингредиенты

куриные сердечки — 500 г

соевый соус — 3-4 ст. л.

чеснок — 3-4 зубчика

специи к мясу — по вкусу

соль, перец — по вкусу

масло – 1 ст. л.

Приготовление

Сердечки хорошо промойте, обрежьте лишний жир и сосуды. Добавьте соевый соус, выжатый чеснок, специи и растительное масло. Перемешайте и оставьте мариноваться минимум на 30 минут — а лучше на ночь в холодильнике. Нанижите сердечки на предварительно замоченные деревянные шпажки. Выложите шпажки в аэрогриль и готовьте при температуре 180–190°C в течение 20–25 минут, переворачивая примерно в середине приготовления. Готовые сердечки должны быть с румяной корочкой снаружи и оставаться сочными внутри.

Как и с чем подавать

Шашлык из куриных сердечек можно подавать на стол со свежими овощами и зеленью. Это блюдо также хорошо дополнит гарнир из картофеля, риса или запеченных овощей. Из соусов лучше всего подойдут чесночный или острый чили.