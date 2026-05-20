Картофельные зразы с грибами: близкие точно попросят добавку (видео)
Зразы – это традиционное блюдо восточноевропейской кухни, которое готовят из картофельного или мясного теста с разнообразными начинками.
Особенно популярны зразы с печенью, мясом, капустой или грибами, ведь такое блюдо сочетает сытность и нежную текстуру. Для идеального результата важно выбирать картофель с высоким содержанием крахмала – именно он помогает тесту хорошо держать форму и не распадаться во время жарки. А сегодня мы предлагаем приготовить картофельные зразы с грибами — ароматное домашнее блюдо с хрустящей корочкой и сочной начинкой. Рецептом с нами поделились им на Instagram-странице "haidukova_recipes".
Типичная ошибка при приготовлении зразов – добавление слишком большого количества муки, из-за чего тесто становится тяжелым и "забитым". Если картофель слишком влажный, лучше дать ему немного остыть после варки или слегка подсушить перед разминкой. Для начинки можно использовать не только шампиньоны, но и лесные грибы, а также добавить немного твердого сыра или зелени для более насыщенного вкуса.
Как приготовить зразы с грибами
Ингредиенты:
- картофель – 1 кг;
- яйцо – 1 шт.;
- мука — 5-6 ст. л.;
- соль – по вкусу;
- шампиньоны — 700 г;
- лук – 1 шт.;
- черный перец – по вкусу;
- растительное масло – для жарки;
Способ приготовления:
- Отварить картофель в подсоленной воде до готовности.
- Измельчить грибы и обжарить на масле на среднем огне до испарения жидкости.
- Добавить мелко нарезанный лук, соль и перец и жарить начинку до готовности.
- Размять готовый картофель до однородной массы.
- Добавить яйцо, муку и соль, затем замесить мягкое картофельное тесто.
- Сформовать лепешки из теста, выложить внутрь грибную начинку и защипнуть края.
- Обвалять зразы в небольшом количестве муки при необходимости.
- Обжарить зразы на масле до золотистой корочки с обеих сторон.
Как и с чем подавать
Картофельные зразы лучше подавать горячими сразу после обжаривания, когда корочка остается румяной и хрустящей. Они отлично сочетаются со сметаной, сливочно-грибным соусом или свежими овощами. Для более сытной подачи можно дополнить блюдо салатом из зелени или маринованными овощами. Украсить зразы следует свежим укропом или зеленым луком.
Картофельные зразы с грибами – это простое домашнее блюдо, сочетающее доступные ингредиенты, нежную текстуру и насыщенный аромат.