Картофельные зразы с грибами: близкие точно попросят добавку (видео)

Зразы – это традиционное блюдо восточноевропейской кухни, которое готовят из картофельного или мясного теста с разнообразными начинками.

Особенно популярны зразы с печенью, мясом, капустой или грибами, ведь такое блюдо сочетает сытность и нежную текстуру. Для идеального результата важно выбирать картофель с высоким содержанием крахмала – именно он помогает тесту хорошо держать форму и не распадаться во время жарки. А сегодня мы предлагаем приготовить картофельные зразы с грибами — ароматное домашнее блюдо с хрустящей корочкой и сочной начинкой. Рецептом с нами поделились им на Instagram-странице "haidukova_recipes".

Типичная ошибка при приготовлении зразов – добавление слишком большого количества муки, из-за чего тесто становится тяжелым и "забитым". Если картофель слишком влажный, лучше дать ему немного остыть после варки или слегка подсушить перед разминкой. Для начинки можно использовать не только шампиньоны, но и лесные грибы, а также добавить немного твердого сыра или зелени для более насыщенного вкуса.

Как приготовить зразы с грибами

Ингредиенты:

картофель – 1 кг;

яйцо – 1 шт.;

мука — 5-6 ст. л.;

соль – по вкусу;

шампиньоны — 700 г;

лук – 1 шт.;

черный перец – по вкусу;

растительное масло – для жарки;

Способ приготовления:

Отварить картофель в подсоленной воде до готовности. Измельчить грибы и обжарить на масле на среднем огне до испарения жидкости. Добавить мелко нарезанный лук, соль и перец и жарить начинку до готовности. Размять готовый картофель до однородной массы. Добавить яйцо, муку и соль, затем замесить мягкое картофельное тесто. Сформовать лепешки из теста, выложить внутрь грибную начинку и защипнуть края. Обвалять зразы в небольшом количестве муки при необходимости. Обжарить зразы на масле до золотистой корочки с обеих сторон.

Как и с чем подавать

Картофельные зразы лучше подавать горячими сразу после обжаривания, когда корочка остается румяной и хрустящей. Они отлично сочетаются со сметаной, сливочно-грибным соусом или свежими овощами. Для более сытной подачи можно дополнить блюдо салатом из зелени или маринованными овощами. Украсить зразы следует свежим укропом или зеленым луком.

Картофельные зразы с грибами – это простое домашнее блюдо, сочетающее доступные ингредиенты, нежную текстуру и насыщенный аромат.