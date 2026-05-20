Пирог, который вы будете готовить дважды в неделю: проще не бывает (видео)

Пироги бывают разными: от рассыпчатых песочных с клубникой до нежных бисквитных или сливочных вариантов, буквально тающих во рту. Именно домашняя выпечка ценится простотой состава и возможностью экспериментировать со вкусами и текстурами. Важно выбирать качественные ингредиенты: свежее сливочное масло, натуральную ваниль и сгущенку без лишних примесей – это напрямую влияет на нежность и аромат готового пирога. А сегодня мы предлагаем приготовить тот самый воздушный пирог на сгущенке, который всегда удается даже без сложной техники. Рецептом с нами поделились им на Instagram-странице "mamanata.food".

Чтобы получить идеальную структуру, не стоит долго вымешивать тесто достаточно легкого смешивания венчиком до однородности. Типичная ошибка – избыток муки, который делает выпечку плотной, поэтому важно соблюдать пропорции. Для вариаций можно добавить цедру лимона, шоколадные капли или заменить часть сгущенки на сметану для более легкой текстуры.

Как приготовить пирог со сгущенкой

Ингредиенты:

яйца — 5 шт.;

сгущенка — 450 г;

мука — 200 г;

разрыхлитель — 12 г;

сливочное масло (растопленное) — 60 г;

ваниль – по вкусу;

Способ приготовления:

Взбить яйца до легкой однородности венчиком. Добавить сгущенку и перемешать до сочетания ингредиентов. Ввести растопленное сливочное масло и снова перемешать. Добавить муку, разрыхлитель и ваниль и аккуратно смешать до однородного теста без комочков. Вылить тесто в форму для выпечки, застеленную пергаментом. Выпекать при температуре 180°C примерно 35 минут до золотистой корочки.

Как и с чем подавать

Такой пирог лучше всего подходит немного охлажденной или комнатной температуры, когда структура становится особенно нежной. Его можно подавать с чашкой чая или кофе, дополнив свежими ягодами, фруктами или легким йогуртовым соусом. Для более праздничной подачи пирог можно посыпать сахарной пудрой или украсить глазурью из белого шоколада. Хорошо сочетается также с шариком мороженого или сливками.