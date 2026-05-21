И на завтрак, и на обед, и на ужин: невероятные кабачковые оладьи с сыром (видео)

Сезон кабачков уже начался, а это значит, что настало идеальное время для легких, сочных и бюджетных блюд.

Из кабачков готовят запеканки, крем-супы, овощные рулетики, а также популярные лодочки с мясом и рисом, давно ставшие летней классикой. Для оладий лучше выбирать молодые кабачки с тонкой кожурой и небольшим количеством семян — они имеют более нежную текстуру и меньше воды. А сегодня мы предлагаем приготовить нежнейшие кабачковые оладьи с сыром — румяные, ароматные и идеальные для любого еды. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "haidukova_recipes".

Главный секрет удачных кабачковых оладий хорошо отжать лишнюю жидкость из натертого кабачка, иначе масса будет слишком жидкой и начнет растекаться на сковороде. Для более яркого вкуса к тесту можно добавить твердый сыр, брынзу или даже немного пармезана. Если хочется сделать блюдо полезнее, часть муки легко можно заменить овсяными хлопьями или цельнозерновой мукой. Также оладьи можно не только жарить, но и запекать в духовке для более легкого варианта блюда.

Как приготовить оладьи из кабачков с сыром

Ингредиенты:

кабачок — 1 шт.;

лук – 1 шт.;

яйца — 2 шт.;

мука — 2 ст. л. с верхом;

твердый сыр – 100 г;

укроп – 10 г;

петрушка — 10 г;

соль – по вкусу;

черный перец – по вкусу;

сушеный чеснок — 0,5 ч. л.;

масло – для жарки;

Для соуса:

сметана — 150 г;

укроп – 10 г;

чеснок – 1 зубчик;

соль – по вкусу;

черный перец – по вкусу;

Способ приготовления:

Натереть кабачок на крупной терке, посолить и оставить на 10 минут. Хорошо отжать лишнюю жидкость из кабачка. Измельчить лук и зелень, натереть сыр. Смешать кабачок с луком, яйцами, сыром, зеленью и специями. Добавить муку и тщательно перемешать до однородности. Разогреть сковороду с растительным маслом и выкладывать оладьи ложкой. Обжарить оладьи по бокам до золотистой корочки. Смешать сметану с измельченным укропом, чесноком, солью и перцем для соуса.

Как и с чем подавать

Кабачковые оладьи лучше подавать горячими со сметанным или йогуртовым соусом с зеленью и чесноком. Они отлично сочетаются со свежими овощами, салатами или слабосоленой рыбой. Для более сытной подачи оладьи можно дополнить яйцом пашот или кусочком запеченного мяса. Перед подачей блюдо следует посыпать свежим укропом, зеленым луком или тертым сыром.