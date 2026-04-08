Ароматная подлива и мясо, что тает во рту: самый простой рецепт гуляша (видео)

Так можно приготовить самое нежное мясо

Гуляш из свинины – это классическое, простое и сытное блюдо. Она идеально подходит любому приему пищи и любым салатам. К нему идеально подойдет как теплая закуска с баклажанами, так и битые огурцы.

По рецепту от украинской кулинарной блоггерки Alina FooDee мясо получается мягким и нежным, просто тает во рту! А рецепт простой, но займет у вас немного времени – по словам девушки, она потратила на него один час и 10 минут.

Ингредиенты:

Свинина – 1 кг

Лук – 200-250 г

Морковь – 1 шт.

Томатная паста – 1 ст. л.

Мука – 1 ст. л.

Растительное масло – для жарки

Вода – 800 мл

Соль, черный молотый перец – по вкусу

Лавровый лист – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика (по желанию)

Способ приготовления:

Нарежьте свинину средними кусками. Посолите, поперчите по вкусу и обваляйте в муке. Обжарьте на разогретом масле до золотистой корочки. Нарежьте лук и морковь кубиками. Добавьте в мясо и обжаривайте до мягкости овощей. Добавьте томатную пасту и обжаривайте еще несколько минут, чтобы она стала аппетитной. Залейте мясо с овощами горячей водой, добавьте лавровый лист. Обжарьте муку на сухой сковороде до золотистого цвета и добавьте в гуляш. Хорошо перемешайте. Накройте крышкой и тушите на среднем огне около часа или до готовности мяса. Добавьте измельченный чеснок за 10 минут до готовности.

Блюдо получается фантастически ароматным и нежным. Кстати, вы знали, что томатную пасту для нее можно приготовить своими силами? Мы говорили, как это сделать.