Ароматная подлива и мясо, что тает во рту: самый простой рецепт гуляша (видео)
Так можно приготовить самое нежное мясо
Гуляш из свинины – это классическое, простое и сытное блюдо. Она идеально подходит любому приему пищи и любым салатам. К нему идеально подойдет как теплая закуска с баклажанами, так и битые огурцы.
По рецепту от украинской кулинарной блоггерки Alina FooDee мясо получается мягким и нежным, просто тает во рту! А рецепт простой, но займет у вас немного времени – по словам девушки, она потратила на него один час и 10 минут.
Ингредиенты:
- Свинина – 1 кг
- Лук – 200-250 г
- Морковь – 1 шт.
- Томатная паста – 1 ст. л.
- Мука – 1 ст. л.
- Растительное масло – для жарки
- Вода – 800 мл
- Соль, черный молотый перец – по вкусу
- Лавровый лист – 1 шт.
- Чеснок – 2 зубчика (по желанию)
Способ приготовления:
- Нарежьте свинину средними кусками. Посолите, поперчите по вкусу и обваляйте в муке. Обжарьте на разогретом масле до золотистой корочки.
- Нарежьте лук и морковь кубиками. Добавьте в мясо и обжаривайте до мягкости овощей.
- Добавьте томатную пасту и обжаривайте еще несколько минут, чтобы она стала аппетитной. Залейте мясо с овощами горячей водой, добавьте лавровый лист.
- Обжарьте муку на сухой сковороде до золотистого цвета и добавьте в гуляш. Хорошо перемешайте.
- Накройте крышкой и тушите на среднем огне около часа или до готовности мяса. Добавьте измельченный чеснок за 10 минут до готовности.
Блюдо получается фантастически ароматным и нежным. Кстати, вы знали, что томатную пасту для нее можно приготовить своими силами? Мы говорили, как это сделать.