Как приготовить мясной террин с фисташками: эффектная закуска на пасхальный стол (видео)

В скором времени Пасха, и самое время продумывать праздничное меню, где традиционно появляются холодец, запеченное мясо, домашние колбасы и легкие закуски.

Одной из таких вариаций может стать салат с копченой курицей и редиской, который добавляет стол свежести и баланса после сытных блюд. Сегодня предлагается более изысканная праздничная закуска — мясной террин из куриного филе, индейки и печени, дополненный фисташками, вялеными томатами и ароматным базиликом. В таких рецептах важно использовать качественное мясо без лишней влаги и свежие добавки, ведь это формирует плотную текстуру и насыщенный вкус готового блюда.

Для такого блюда важно выбирать свежее мясо без лишней влаги, поскольку это влияет на плотность текстуры готового террина, а также качественные фисташки без горечи, формирующие его гастрономический акцент. При необходимости ингредиенты можно варьировать, заменяя индейку на свинину или добавляя другие орехи, например миндаль или кешью для различных вкусовых оттенков.

Как приготовить мясной террин с фисташками

Ингредиенты:

куриное филе — 400 г;

мясо бедра индейки — 600 г;

печень куриная – 150 г;

лук – 1 шт;

сливки 20% — 110 г;

яйца — 2 шт;

соль – по вкусу;

перец — по вкусу;

бекон — 150-200 г;

фисташки – 50 г;

базилик — 150-200 г;

вяленые томаты — 100 г;

Способ приготовления:

Нарезать куриное филе и мясо индейки небольшим кубиком и тщательно перемешать до однородности. Добавить яйца, соль, перец и сливки, после чего перемешать повторно массу до связанной консистенции. Обжарить куриную печень с луком до готовности, охладить и добавить в мясную основу вместе с вялеными томатами, фисташками и слегка припущенным базиликом. Выложить форму беконом, плотно утрамбовать подготовленную массу, закрыть сверху беконом и запекать в холодной духовке 80 минут при 160°C. Полностью охладить террин перед нарезкой для стабилизации текстуры.

Как и с чем подавать

Мясной террин лучше всего подавать охлажденным, нарезанным тонкими ломтиками, чтобы хорошо читалась структура мяса и вкрапления фисташек и томатов. Идеально сочетается со свежими салатами, зерновым хлебом или гренками, а также легкими горчичными или ягодными соусами. Для праздничной подачи блюдо можно дополнить маринованными овощами, микрогрином или каплей бальзамического крема, подчеркивающего вкусовую глубину террина.

Мясной террин — это универсальное праздничное блюдо с выразительным вкусом и плотной, но нежной текстурой, хорошо держащей форму после охлаждения. Соблюдение технологии приготовления и качественные ингредиенты гарантируют сбалансированный вкус и результат дома.