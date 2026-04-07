Так картофель можно готовить хоть каждый день: не вареный и не жареный, вкусный и не надоедает (видео)

Наталья Граковская
Прекрасный рецепт картошки. Фото smachnonews.24tv.ua

Такой картофель можно готовить даже на праздничный стол

В пост можно есть очень вкусно. Мы делились рецептом аппетитной запеченной капусты в маринаде. Теперь расскажем, как вкусно приготовить картофель.

Кулинарная блоггерша Лилия Цвет рассказала, как приготовить ее ароматной, хорошо запеченной и с хрустящей корочкой. Рецепт простой и бюджетный, а вкус этого блюда – невероятный. Приготовить его легко и из самых простых продуктов.

Ингредиенты:

  • картофель — 6 шт
  • чеснок — 3 зубчика
  • масло – 2 ст.
  • соль — щепотка
  • перец — по вкусу
  • прованские травы – 1 ч. л

Способ приготовления:

  1. Тщательно моем картофель, можно почистить, но если оставить тоненькую кожуру, будет только вкуснее. Каждый картофель нарезаем таким образом, чтобы из него вышла "гармошка" — делаем глубокие надрезы, впрочем, не прорезая ее до конца, так, чтобы низ картофелины держал всю конструкцию.
  2. Чеснок чистим от кожуры и нарезаем пластинками. Из фольги делаем "челноки", и укладываем в них каждую картофелину. Между пластин картофеля равномерно укладываем чеснок.
  3. Берем кулинарную кисточку и щедро смазываем каждый картофель маслом. По вкусу солим, перчим, добавляем специи и отправляем картофель в духовку. При 180–200° она будет готовиться примерно одну.

Картофель обладает ярким ароматом, а также хрустящей корочкой, а внутри остается нежным. Это простое блюдо подойдет как на каждый день, так и на праздничный стол. Она может быть как самостоятельным перекусом, так и гарниром к основному блюду, например запеченной рыбе.

