Печень по-берлински: переплюнула и отбивные, и котлеты! На ужине исчезает первой (видео)
Вкус – ресторанный, и тает во рту, как масло
Многие отказываются от приготовления куриной печени, так как она часто получается сухой, жесткой или имеет специфическую горчинку. Однако секрет идеального блюда кроется в правильном сочетании ингредиентов и технике тушения. Например, печень по-берлински с яблоками получается сочной, мягкой и ароматной.
Чтобы куриная печень была нежнее, кроме яблок, в рецепте используется коньяк. Он помогает раскрыть аромат печени, делает вкус более мягким и приятным, а также усиливает карамелизацию яблок и лука во время приготовления. Если вы хотите обойтись без алкоголя, коньяк можно заменить яблочным соком или небольшим количеством бульона – блюдо будет не менее вкусным и сочным. Как приготовить печень по-берлински, показала фуд-блогерка cook_with_me_at_home в Instagram.
Как приготовить печень с яблоками
Ингредиенты:
- Куриная печень — 500 г
- Яблоки (зеленые, твердые) – 3 шт.
- Лук – 2 шт.
- Мука — 60-70 г
- Мускатный орех – 1/4 ч. л.
- Коньяк — 2 ст. л.
- Масло — 30 мл
- Специи: соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Из яблок удалите сердцевины. Нарежьте кольцами и обжарьте на сковороде с небольшим количеством масла (10 мл) с обеих сторон до золотистого цвета. Переложите на тарелку.
- На той же сковороде (добавив еще 10 мл масла) обжарьте на небольшом огне лук, нарезанный кольцами. Переложите к яблокам.
- В миске смешайте муку, мускатный орех и специи. Очищенную от пленок печень обваляйте в муке. Обжарьте на остатках масла до румяной корочки. Важно не пересушить: внутри она должна оставаться слегка розовой.
- Влейте коньяк к печени и готовьте еще 2 минуты.
- Выложите в сковороду все ингредиенты слоями (чередуя печень, яблоки и лук). Добавьте несколько ложек воды, накройте крышкой и прогрейте на небольшом огне в течение 2-3 минут.