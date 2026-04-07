Печень по-берлински: переплюнула и отбивные, и котлеты! На ужине исчезает первой (видео)

Вкус – ресторанный, и тает во рту, как масло

Многие отказываются от приготовления куриной печени, так как она часто получается сухой, жесткой или имеет специфическую горчинку. Однако секрет идеального блюда кроется в правильном сочетании ингредиентов и технике тушения. Например, печень по-берлински с яблоками получается сочной, мягкой и ароматной.

Чтобы куриная печень была нежнее, кроме яблок, в рецепте используется коньяк. Он помогает раскрыть аромат печени, делает вкус более мягким и приятным, а также усиливает карамелизацию яблок и лука во время приготовления. Если вы хотите обойтись без алкоголя, коньяк можно заменить яблочным соком или небольшим количеством бульона – блюдо будет не менее вкусным и сочным. Как приготовить печень по-берлински, показала фуд-блогерка cook_with_me_at_home в Instagram.

Как приготовить печень с яблоками

Ингредиенты:

Куриная печень — 500 г

Яблоки (зеленые, твердые) – 3 шт.

Лук – 2 шт.

Мука — 60-70 г

Мускатный орех – 1/4 ч. л.

Коньяк — 2 ст. л.

Масло — 30 мл

Специи: соль, перец — по вкусу

Способ приготовления: