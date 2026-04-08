Можно есть сразу: какой салат из баклажанов и овощей еще приготовить (видео)
Готовится быстро, а съедается еще быстрее
Из овощей делают не только закрутки и вкусные намазки, но и разнообразные салаты. Необычайно вкусными получаются маринованные баклажаны.
А сегодня мы хотим поделиться рецептом закуски из этого овоща, который можно есть сразу. Рецепт опубликовали на YouTube-канале "Ольга Матвей".
Как замариновать баклажаны
Ингредиенты:
- баклажаны 3 шт.;
- перец красный 1 шт.;
- лук 1 шт.;
- морковь 1 шт.;
- зеленый лук 1-2 шт.;
- зелень;
- соль, перец, орегано;
- чеснок 10 зуб.;
- уксус 9% 2 ст. л.;
Способ приготовления:
1.Баклажаны нарезать кружочками и полукольцами.
2.Перец нарезать.
3.Лук нарезать полукольцами.
4.Баклажаны выложить на тарелку, посолить.
5. Морковь натереть на большой терке.
6. Морковь, лук, перец обжарить до полуготовности, посолить, поперчить.
7.Овощи выложить в тарелку.
8. Баклажаны обжарить на сковороде до золотистости.
9.Лук, чеснок и укроп мелко нарезать.
10. Смешать все ингредиенты, присыпать орегано, перцем, сахаром, перемешать.
11. Полить уксусом, перемешать.
12. Оставить на 2-3 часа и можно пробовать.