Укр

Можно есть сразу: какой салат из баклажанов и овощей еще приготовить (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Сочное, полезное, аппетитное блюдо. Фото 1000.menu

Готовится быстро, а съедается еще быстрее

Из овощей делают не только закрутки и вкусные намазки, но и разнообразные салаты. Необычайно вкусными получаются маринованные баклажаны.

А сегодня мы хотим поделиться рецептом закуски из этого овоща, который можно есть сразу. Рецепт опубликовали на YouTube-канале "Ольга Матвей".

Как замариновать баклажаны

Ингредиенты:

  • баклажаны 3 шт.;
  • перец красный 1 шт.;
  • лук 1 шт.;
  • морковь 1 шт.;
  • зеленый лук 1-2 шт.;
  • зелень;
  • соль, перец, орегано;
  • чеснок 10 зуб.;
  • уксус 9% 2 ст. л.;

Способ приготовления:

1.Баклажаны нарезать кружочками и полукольцами.

2.Перец нарезать.

3.Лук нарезать полукольцами.

4.Баклажаны выложить на тарелку, посолить.

5. Морковь натереть на большой терке.

6. Морковь, лук, перец обжарить до полуготовности, посолить, поперчить.

7.Овощи выложить в тарелку.

8. Баклажаны обжарить на сковороде до золотистости.

9.Лук, чеснок и укроп мелко нарезать.

10. Смешать все ингредиенты, присыпать орегано, перцем, сахаром, перемешать.

11. Полить уксусом, перемешать.

12. Оставить на 2-3 часа и можно пробовать.

Теги:
#Овощи #Баклажаны #Маринад #Готовим дома