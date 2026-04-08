Можно есть сразу: какой салат из баклажанов и овощей еще приготовить (видео)

Готовится быстро, а съедается еще быстрее

Из овощей делают не только закрутки и вкусные намазки, но и разнообразные салаты. Необычайно вкусными получаются маринованные баклажаны.

А сегодня мы хотим поделиться рецептом закуски из этого овоща, который можно есть сразу. Рецепт опубликовали на YouTube-канале "Ольга Матвей".

Как замариновать баклажаны

Ингредиенты:

баклажаны 3 шт.;

перец красный 1 шт.;

лук 1 шт.;

морковь 1 шт.;

зеленый лук 1-2 шт.;

зелень;

соль, перец, орегано;

чеснок 10 зуб.;

уксус 9% 2 ст. л.;

Способ приготовления:

1.Баклажаны нарезать кружочками и полукольцами.

2.Перец нарезать.

3.Лук нарезать полукольцами.

4.Баклажаны выложить на тарелку, посолить.

5. Морковь натереть на большой терке.

6. Морковь, лук, перец обжарить до полуготовности, посолить, поперчить.

7.Овощи выложить в тарелку.

8. Баклажаны обжарить на сковороде до золотистости.

9.Лук, чеснок и укроп мелко нарезать.

10. Смешать все ингредиенты, присыпать орегано, перцем, сахаром, перемешать.

11. Полить уксусом, перемешать.

12. Оставить на 2-3 часа и можно пробовать.