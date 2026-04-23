Идеальный завтрак начинается с этих карамельных тостов: простой рецепт с вау-эффектом (видео)

Такой завтрак понравится близким

На завтрак можно приготовить множество блюд, в том числе пышный омлет. А сегодня мы предлагаем вариант, сочетающий простоту и изысканность – французские карамельные тосты. Это блюдо имеет корни во французской кухне, где подобные тосты известны как pain perdu — "потерянный хлеб", который превращают в десерт благодаря яйцам и молоку. Для идеального результата важно выбирать не слишком свежий хлеб, использовать яйца комнатной температуры и не перегревать карамель, она легко горчит; по желанию молоко можно заменить сливками или растительной альтернативой для более нежной текстуры. Рецепт опубликовали на Instagram-странице "gotuvashka".

Как приготовить французские карамельные тосты

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.;

молоко или сливки – 60 мл;

соль – щепотка;

сахар – 4–5 ст. л.;

хлеб или тостовый хлеб – 4 ломтика;

Способ приготовления:

Взбить яйца с молоком или сливками и щепоткой соли до однородной массы. Разогреть сухую сковороду, высыпать сахар тонким слоем и растопить его на среднем огне без помешивания до светло-янтарного цвета. Окунуть ломтики хлеба в яичную смесь, дать им немного пропитаться. Выложить хлеб в карамель и обжарить по 30–40 секунд с каждой стороны до образования хрустящей корочки. Переложить готовые тосты на тарелку и подавать горячими.

Как и с чем подавать

Французские карамельные тосты лучше всего подавать сразу после приготовления, пока карамель остается хрустящей. К ним хорошо подходят свежие ягоды, ломтики банана, орехи или ложка греческого йогурта, что уравновешивает сладость. Блюдо можно дополнить карамельным соусом, медом или легкой присыпкой сахарной пудры. Из напитков гармонично смешиваются кофе, какао либо темный чай.

Французские карамельные тосты – это быстрый способ превратить обычный завтрак в десерт с выразительным вкусом и текстурой. Благодаря простым ингредиентам и возможности варьировать подачу блюдо легко адаптируется к разным предпочтениям.