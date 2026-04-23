Нежная творожная запеканка, тающая во рту: идеальный десерт без лишних усилий (видео)

Запеканка получается очень нежной

На завтрак можно приготовить множество блюд, в частности пышные оладьи. А сегодня мы предлагаем приготовить нежную творожную запеканку, по текстуре напоминающая легкий десерт и подходящая как для утреннего приема пищи, так и для сладкого перекуса. Это блюдо пользуется популярностью в домашней кухне Восточной Европы, где творог часто используют для создания простых, но питательных десертов. Для идеального результата следует выбирать творог средней жирности без лишней влаги, тщательно перебивать массу до кремовой консистенции и не пересушивать запеканку, а также по желанию заменять вишню другими ягодами или добавлять цитрусовую цедру для аромата. Рецепт опубликовали на Instagram-странице "gotuyemo_v_kayf".

Как приготовить творожную запеканку

Ингредиенты:

творог – 750 г;

сметана 20% – 100 г;

яйца – 3 шт.;

сахар – 100 г;

кукурузный крахмал – 30 г;

ванильный сахар – 10 г;

вишня замороженная – 150–200 г;

сливочное масло – 10 г;

Способ приготовления:

Взбить творог, сметану, яйца, сахар, крахмал и ванильный сахар блендером до однородной кремовой массы. Смазать форму для запекания сливочным маслом и выложить творожную массу ровным слоем. Обвалять замороженную вишню в небольшом количестве крахмала и равномерно распределить сверху. Выпекать в разогретой духовке до 180 °C примерно 50 минут до легкой румяной корочки. Выключить духовку, приоткрыть дверцу и оставить запеканку еще на 15–20 минут для стабилизации структуры. Охладить до теплого состояния или полностью подавать.

Как и с чем подавать

Творожную запеканку лучше подавать слегка теплой или полностью охлажденной, когда ее текстура стабилизируется и становится еще более нежной. К ней хорошо подходят сметана, натуральный йогурт, ягодные соусы или мед, подчеркивающие вкус сыра и придающие сочности. Для подачи можно использовать свежие ягоды, мяту или легкую присыпку сахарной пудрой. Блюдо отлично сочетается с чаем, кофе или молочными напитками.

Творожная запеканка – это универсальный рецепт, сочетающий простоту приготовления и изысканный результат. Благодаря вариативности ингредиентов, ее легко адаптировать под собственные вкусы, что делает блюдо еще более привлекательным для ежедневного меню.