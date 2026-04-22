Можно есть уже через 20 минут: рецепт хрустящего салата из "битых" огурцов и редиса (видео)

Сейчас сезон редьки, и именно в этот период она имеет самый выразительный вкус – сочный, чуть-чуть пикантный и свежий, идеально подходящий для легких салатов. Из нее можно приготовить как классические закуски с растительным маслом, так и более современные азиатские вариации с соевыми заправками и специями. Сегодня мы предлагаем приготовить хрустящий салат из "битых" огурцов и редиса, сочетающий простоту приготовления с ярким вкусом и текстурой. Важно выбирать плотные, свежие огурцы без полостей и молодую редиску без горечи, ведь именно качество овощей определяет финальный результат блюда. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "gotuvashka".

Этот салат имеет азиатское вдохновение, подобные техники "битых" овощей часто используются в корейской и китайской кухне, где механическое растрескивание ингредиентов позволяет им лучше впитывать заправку. Типичная ошибка – слишком интенсивное измельчение, из-за которого овощи теряют хрусткость и превращаются в кашу, поэтому важно лишь слегка их "разбить", а не полностью измельчать. Для более насыщенного вкуса можно добавить чуть-чуть кунжутного масла, хлопья чили или заменить уксус на лимонный сок. Лук по желанию можно брать как обычный, так и маринованный, что сделает вкус более мягким.

Как приготовить салат из "битых" огурцов и редиса

Ингредиенты:

огурцы свежие – 2–3 шт;

редис — 8-10 шт;

лук – 1 шт;

чеснок — 2 зубчика;

зелень (укроп или петрушка) – 1 пучок;

растительное масло – 1 ст. л.;

соевый соус – 1 ст. л.;

уксус — 1 ст. л.;

соль – по вкусу;

сахар – по вкусу;

Способ приготовления:

Нарезать огурцы большими кусочками и выложить вместе с редисками на доску. Слегка разбить овощи плоской стороной ножа или скалкой, чтобы они треснули, но сохранили форму. Переложить овощи в миску и добавить тонко нарезанный лук. Добавить измельченный чеснок и мелко нарезанную зелень. Заправить растительным маслом, соевым соусом и уксусом, добавить соль и сахар по вкусу. Тщательно перемешать и оставить настаиваться примерно 20 минут.

Как и с чем подавать

Салат лучше всего подавать свежеприготовленным или после непродолжительного настаивания, когда овощи уже успели впитать заправку, но сохранили хрусткость. Он хорошо сочетается с мясными блюдами, грилем, рыбой или рисом, а также может выступать как легкая закуска к основным блюдам. Для подачи можно использовать глубокую миску или порционные креманки, украсить сверху свежей зеленью или кунжутом. В более сытных вариациях в салат добавляют отварное яйцо или тофу, что делает его самостоятельным блюдом.

Этот салат является примером того, как минимальная термическая обработка и правильная техника могут превратить простые овощи в выразительное блюдо с характером. Он легко адаптируется к сезонным ингредиентам и позволяет экспериментировать со вкусами без потери базовой идеи хрусткости и свежести.