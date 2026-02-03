Вместо привычной каши — роскошное первое блюдо: гречневый суп, который просят на добавку(видео)

Узнайте, что нужно сделать с гречкой перед варкой, чтобы суп был идеальным

Большинство из нас привыкли готовить гречку как гарнир или делать из нее гречаники, но эта крупа отлично подходит и для первых блюд. В супе она не разваривается, придает приятный ореховый вкус и делает бульон более сытным.

Гречка содержит растительный белок, клетчатку, железо и витамины группы B, хорошо насыщает и помогает дольше не чувствовать голода. При этом калорийность сухой крупы составляет около 340 ккал на 100 граммов. Поэтому гречневый суп с фрикадельками является полноценным сбалансированным блюдом для всей семьи.

Как приготовить гречневый суп с фрикадельками

Ингредиенты:

Картофель — 5-6 шт.

Гречка – 100 г

Морковь – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Специи: лавровый лист, душистый и черный перец горошком, овощная приправа (без усилителей вкуса).

Зелень: укроп и петрушка.

Для фрикаделек:

Фарш — 300-400 г

Специи: соль, перец, копченая паприка

Способ приготовления:

Прежде чем промывать гречку, прокалите ее на сухой сковороде 2–3 минуты до появления отчетливого орехового аромата. Это не даст крупе раскиснуть в супе и сохранит каждое зернышко целым. После этого промойте ее под проточной водой. Нарежьте картофель небольшими кубиками. Залейте 2,5 л воды и ставьте варить. Морковь натрите на мелкой терке, а лук нарежьте очень мелко. Тушите их на небольшом количестве растительного масла. К фаршу добавьте специи и паприку. Тщательно отбейте фарш о миску, чтобы он стал плотным и фрикадельки не развалились без добавления яйца. Сформируйте шарики размером с грецкий орех. Когда картофель проварится 10 минут, добавьте гречку и зажарку. Через 5 минут по одной опускайте фрикадельки. Добавьте лавровый лист и перцы. Варите на минимальном огне еще 10–12 минут. В конце всыпьте зелень и выключите огонь.

Не оставляйте лавровый лист в супе после приготовления. Если он будет настаиваться более часа, суп может начать горчить. Вынимайте его сразу, как только выключите плиту.