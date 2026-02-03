Вместо привычной каши — роскошное первое блюдо: гречневый суп, который просят на добавку(видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Узнайте, что нужно сделать с гречкой перед варкой, чтобы суп был идеальным
Большинство из нас привыкли готовить гречку как гарнир или делать из нее гречаники, но эта крупа отлично подходит и для первых блюд. В супе она не разваривается, придает приятный ореховый вкус и делает бульон более сытным.
Гречка содержит растительный белок, клетчатку, железо и витамины группы B, хорошо насыщает и помогает дольше не чувствовать голода. При этом калорийность сухой крупы составляет около 340 ккал на 100 граммов. Поэтому гречневый суп с фрикадельками является полноценным сбалансированным блюдом для всей семьи.
Как приготовить гречневый суп с фрикадельками
Ингредиенты:
- Картофель — 5-6 шт.
- Гречка – 100 г
- Морковь – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Специи: лавровый лист, душистый и черный перец горошком, овощная приправа (без усилителей вкуса).
- Зелень: укроп и петрушка.
Для фрикаделек:
- Фарш — 300-400 г
- Специи: соль, перец, копченая паприка
Способ приготовления:
- Прежде чем промывать гречку, прокалите ее на сухой сковороде 2–3 минуты до появления отчетливого орехового аромата. Это не даст крупе раскиснуть в супе и сохранит каждое зернышко целым. После этого промойте ее под проточной водой.
- Нарежьте картофель небольшими кубиками. Залейте 2,5 л воды и ставьте варить.
- Морковь натрите на мелкой терке, а лук нарежьте очень мелко. Тушите их на небольшом количестве растительного масла.
- К фаршу добавьте специи и паприку. Тщательно отбейте фарш о миску, чтобы он стал плотным и фрикадельки не развалились без добавления яйца. Сформируйте шарики размером с грецкий орех.
- Когда картофель проварится 10 минут, добавьте гречку и зажарку. Через 5 минут по одной опускайте фрикадельки.
- Добавьте лавровый лист и перцы. Варите на минимальном огне еще 10–12 минут. В конце всыпьте зелень и выключите огонь.
Не оставляйте лавровый лист в супе после приготовления. Если он будет настаиваться более часа, суп может начать горчить. Вынимайте его сразу, как только выключите плиту.