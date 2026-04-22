Шампиньоны, которые исчезают первыми: маринованный салат, которого всегда "мало" (видео)

Шампиньоны – это универсальные съедобные грибы с нежным вкусом и приятной мясистой текстурой, которые широко используются в кухнях всего мира.

Из них готовят супы, соусы, запеканки, салаты, а также запекают, жарят или маринуют, ведь они отлично впитывают специи и ароматы. Можно приготовить из шампиньонов, в частности вкусные отбивные с сыром и грибами. А сегодня мы предлагаем ароматный салат из маринованных шампиньонов, который легко готовится, но имеет насыщенный вкус благодаря правильному балансу маринада и специй. Для лучшего результата следует выбирать плотные, свежие грибы небольшого или среднего размера без темных пятен, ведь именно они дают правильную текстуру после запекания. В рецепте можно экспериментировать со специями или заменять перец морковью, или добавлять зернистую горчицу для более пикантного вкуса. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "gotuvashka".

Как приготовить салат из маринованных шампиньонов

Ингредиенты:

шампиньоны — 500 г;

болгарский перец — 1/2 шт.;

лук – 1 шт.;

зелень петрушки – 1 пучок;

чеснок — 1-2 зубчика (по желанию);

Для запекания грибов:

соль – по вкусу;

перец — по вкусу;

сушеный чеснок — 1 ч. л.;

хмели-суннели — 1 ч. л.;

масло – 2 ст. л.;

Для маринада:

соевый соус – 50 мл;

сахар — 1/2 ст. л.;

уксус — 1 ст. л.;

Способ приготовления:

Подготовить шампиньоны, очистить их и при необходимости быстро промыть, после чего обсушить. Выложить грибы в форму, добавить соль, перец, специи и растительное масло, тщательно перемешать. Запекать при 180 С около 15 минут до легкой золотистости и ароматности. Нарезать болгарский перец соломкой, лук полукольцами, зелень мелко измельчить. Смешать соевый соус, сахар и уксус до однородного маринада. Добавить в горячие грибы овощи, зелень и чеснок, залить маринадом и перемешать. Оставить в холодильнике минимум на несколько часов или на ночь для насыщенного вкуса.

Как и с чем подавать

Салат лучше всего подавать охлажденным, чтобы он полностью впитал маринад и стал более выразительным по вкусу. Его можно выкладывать в небольшие порционные креманки или общую тарелку, украшая свежей петрушкой и тонкими кольцами лука. Кушанье хорошо сочетается с картофелем, запеченным мясом, гренками или как часть закусочного стола. По желанию можно добавить лёгкий йогуртовый или чесночный соус, который подчеркнет грибной аромат и придаст нежности.

Такой салат из маринованных шампиньонов простой в приготовлении, но в то же время очень выразительный по вкусу, что делает его удачной закуской для любого меню. Благодаря сочетанию грибов, овощей и маринада блюдо получается сбалансированным, ароматным и универсальным в подаче.