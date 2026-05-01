Лаваш с фаршем в духовке: нежные рулетики с сырной корочкой (видео)

Мария Швец
Автор
Рулетики из лаваша
Рулетики из лаваша. Фото Сгенерировано ИИ

Необычайно аппетитная закуска

Закуски бывают самые разные: от легких овощных вариаций до сытных рулетов и закусок с беконом, которые отличаются насыщенным вкусом и ароматом. Но сегодня мы предлагаем приготовить рулетики из лаваша и фарша, сочетающие в себе простоту и выразительную домашнюю подачу. При выборе ингредиентов важно обращать внимание на свежесть фарша, качество лаваша и баланс специй, ведь они формируют текстуру и вкус готового блюда. При необходимости можно заменять фарш куриным или индюшачьим, добавлять другие овощи или различные виды сыра, избегая чрезмерной влаги, которая может сделать лаваш мягким и ломким. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "an.cookbook".

Как приготовить рулетики с фаршем и сырной начинкой

Ингредиенты:

  • лаваш — 2 шт.;
  • фарш — 400 г;
  • сыр – 100 г;
  • соль – по вкусу;
  • специи – по вкусу;
  • зелень – 1 пучок;
  • помидор — 1 шт.;
  • кетчуп – 2 ст. л.;
  • майонез – 1 ст. л.;
  • яйцо – 1 шт.;
  • молоко – 30 мл;

Способ приготовления:

  1. Добавить в фарш соль, специи, измельченную зелень и мелко нарезанный помидор, после чего тщательно перемешать до однородности.
  2. Выложить на первый лист лаваша майонез и кетчуп, равномерно распределить по всей поверхности, накрыть вторым листом и выложить подготовленный фарш, разровнять его слоем.
  3. Посыпать натертым сыром, плотно свернуть лаваш в рулет и нарезать порционные кусочки, после чего выложить в форму для запекания.
  4. Взбить яйцо с молоком до однородности, смазать полученной смесью рулетики и запекать в духовке при 180 градусах 30-40 минут до румяной корочки.

Как и с чем подавать

Рулетики из лаваша и фарша лучше подавать теплыми, дополняя свежей зеленью, легкими овощными салатами или соусами на основе йогурта или сметаны. Для более насыщеного вкуса можно добавить чесночный или томатный соус, а также украсить кунжутом или измельченной зеленью. Они хорошо смешиваются как с легкими гарнирами, так и как самостоятельная закуска на праздничном столе.

Блюдо является универсальным и подходит как для повседневного меню, так и для угощения гостей, поскольку легко порционируется и сохраняет вкус даже в охлажденном виде.

