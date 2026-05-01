Лаваш с фаршем в духовке: нежные рулетики с сырной корочкой (видео)
Необычайно аппетитная закуска
Закуски бывают самые разные: от легких овощных вариаций до сытных рулетов и закусок с беконом, которые отличаются насыщенным вкусом и ароматом. Но сегодня мы предлагаем приготовить рулетики из лаваша и фарша, сочетающие в себе простоту и выразительную домашнюю подачу. При выборе ингредиентов важно обращать внимание на свежесть фарша, качество лаваша и баланс специй, ведь они формируют текстуру и вкус готового блюда. При необходимости можно заменять фарш куриным или индюшачьим, добавлять другие овощи или различные виды сыра, избегая чрезмерной влаги, которая может сделать лаваш мягким и ломким. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "an.cookbook".
Как приготовить рулетики с фаршем и сырной начинкой
Ингредиенты:
- лаваш — 2 шт.;
- фарш — 400 г;
- сыр – 100 г;
- соль – по вкусу;
- специи – по вкусу;
- зелень – 1 пучок;
- помидор — 1 шт.;
- кетчуп – 2 ст. л.;
- майонез – 1 ст. л.;
- яйцо – 1 шт.;
- молоко – 30 мл;
Способ приготовления:
- Добавить в фарш соль, специи, измельченную зелень и мелко нарезанный помидор, после чего тщательно перемешать до однородности.
- Выложить на первый лист лаваша майонез и кетчуп, равномерно распределить по всей поверхности, накрыть вторым листом и выложить подготовленный фарш, разровнять его слоем.
- Посыпать натертым сыром, плотно свернуть лаваш в рулет и нарезать порционные кусочки, после чего выложить в форму для запекания.
- Взбить яйцо с молоком до однородности, смазать полученной смесью рулетики и запекать в духовке при 180 градусах 30-40 минут до румяной корочки.
Как и с чем подавать
Рулетики из лаваша и фарша лучше подавать теплыми, дополняя свежей зеленью, легкими овощными салатами или соусами на основе йогурта или сметаны. Для более насыщеного вкуса можно добавить чесночный или томатный соус, а также украсить кунжутом или измельченной зеленью. Они хорошо смешиваются как с легкими гарнирами, так и как самостоятельная закуска на праздничном столе.
Блюдо является универсальным и подходит как для повседневного меню, так и для угощения гостей, поскольку легко порционируется и сохраняет вкус даже в охлажденном виде.