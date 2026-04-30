Идеально для легкого ужина: рецепт "спагетти" из огурцов с йогуртовой заправкой

Наталья Граковская
Закуска из огурцов.

Необычная альтернатива привычному салату

Если классические салаты из свежих огурцов уже надоели, попробуйте приготовить из них спагетти с йогуртовой заправкой. Это блюдо особенно подойдет, когда хочется чего-то легкого и свежего. Особый вкус блюду придает не только йогуртовая заправка с сыром и чесноком, но и ароматное масло с кунжутом и орехами.

Рецептом спагетти из огурцов с йогуртом поделилась фудблогер Gulnar Gun в Instagram.

Ингредиенты

  • 3 огурца (удалить семена)
  • Горсть укропа
  • Горсть свежей мяты (или сушеной мяты)
  • 3 столовые ложки йогурта
  • 2 столовые ложки крем-сыра
  • 1 зубчик чеснока
  • Соль

Для подачи:

  • 3 столовые ложки оливкового масла
  • 1 чайная ложка молотого красного перца
  • 1 столовая ложка семян кунжута
  • 1 столовая ложка измельченных грецких орехов

Этапы приготовления

  1. Нарежьте огурцы тонкими длинными полосками овощерезкой или спирализатором. Добавьте к огурцам мелко нарезанную зелень.
  2. Добавьте йогурт, крем-сыр и чеснок, хорошо перемешайте и посолите по вкусу.
  3. Влейте заправку к огурцам с зеленью и аккуратно перемешайте.
  4. Немного прогрейте оливковое масло с красным перцем, кунжутом и грецкими орехами. Сразу полейте горячим ароматным маслом огуречные спагетти и подавайте на стол.
