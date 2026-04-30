Идеально для легкого ужина: рецепт "спагетти" из огурцов с йогуртовой заправкой

Необычная альтернатива привычному салату

Если классические салаты из свежих огурцов уже надоели, попробуйте приготовить из них спагетти с йогуртовой заправкой. Это блюдо особенно подойдет, когда хочется чего-то легкого и свежего. Особый вкус блюду придает не только йогуртовая заправка с сыром и чесноком, но и ароматное масло с кунжутом и орехами.

Рецептом спагетти из огурцов с йогуртом поделилась фудблогер Gulnar Gun в Instagram.

Ингредиенты

3 огурца (удалить семена)

Горсть укропа

Горсть свежей мяты (или сушеной мяты)

3 столовые ложки йогурта

2 столовые ложки крем-сыра

1 зубчик чеснока

Соль

Для подачи:

3 столовые ложки оливкового масла

1 чайная ложка молотого красного перца

1 столовая ложка семян кунжута

1 столовая ложка измельченных грецких орехов

Этапы приготовления