Идеально для легкого ужина: рецепт "спагетти" из огурцов с йогуртовой заправкой
Необычная альтернатива привычному салату
Если классические салаты из свежих огурцов уже надоели, попробуйте приготовить из них спагетти с йогуртовой заправкой. Это блюдо особенно подойдет, когда хочется чего-то легкого и свежего. Особый вкус блюду придает не только йогуртовая заправка с сыром и чесноком, но и ароматное масло с кунжутом и орехами.
Рецептом спагетти из огурцов с йогуртом поделилась фудблогер Gulnar Gun в Instagram.
Ингредиенты
- 3 огурца (удалить семена)
- Горсть укропа
- Горсть свежей мяты (или сушеной мяты)
- 3 столовые ложки йогурта
- 2 столовые ложки крем-сыра
- 1 зубчик чеснока
- Соль
Для подачи:
- 3 столовые ложки оливкового масла
- 1 чайная ложка молотого красного перца
- 1 столовая ложка семян кунжута
- 1 столовая ложка измельченных грецких орехов
Этапы приготовления
- Нарежьте огурцы тонкими длинными полосками овощерезкой или спирализатором. Добавьте к огурцам мелко нарезанную зелень.
- Добавьте йогурт, крем-сыр и чеснок, хорошо перемешайте и посолите по вкусу.
- Влейте заправку к огурцам с зеленью и аккуратно перемешайте.
- Немного прогрейте оливковое масло с красным перцем, кунжутом и грецкими орехами. Сразу полейте горячим ароматным маслом огуречные спагетти и подавайте на стол.