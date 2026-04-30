Вкуснее любого омлета: простой рецепт хачапури на сковороде, который получится у каждого
Ленивое хачапури на сковороде
Когда нужно быстро приготовить что-то сытное без лишних хлопот, выручают простые и проверенные рецепты. Особенно они актуальны по утрам или после работы, когда нет времени долго стоять на кухне. Мы делились рецептом ленивых пирожков, а теперь предлагаем еще один вариант – ленивое хачапури на сковороде. Для него не нужно замешивать тесто руками или раскатывать лепешки, все готовится максимально просто и из доступных ингредиентов.
Рецептом блюда поделился кулинарный блогер Алекс Миль.
Ингредиенты:
- 250 мл молока
- 1 яйцо
- соль и перец по вкусу
- 120 г тертого сыра
- 120 г муки
Способ приготовления:
- Сначала в миске соедините яйцо, муку, соль и перец. Влейте молоко и хорошо перемешайте, чтобы масса стала однородной, без комочков.
- Добавьте натертый сыр и еще раз все тщательно перемешайте. Сковородку слегка смажьте маслом и вылейте подготовленную смесь на холодную поверхность.
- Поставьте сковородку на средний огонь, накройте крышкой и готовьте примерно 4–6 минут, пока низ подрумянится. Затем осторожно переверните и доведите до готовности с другой стороны.