Шпажки из лаваша и сосисок: быстрая закуска, которая исчезает за минуты (видео)

Из закусок можно приготовить множество интересных вариантов – от легких овощных канапе до более сытных решений, в частности популярных кабачковых рулетиков, часто готовящих в летний сезон как альтернативу тяжелым блюдам. Сегодня мы предлагаем вариант быстрой закуски на шпажках из лаваша, сочетающий хрустящую текстуру и насыщенный сырно-мясной вкус в формате удобных порций. При выборе ингредиентов следует обращать внимание на качество лаваша – он должен быть свежим и эластичным, чтобы не трескаться во время скручивания, а сосиски лучше выбирать с высоким содержанием мяса для более выраженного вкуса. Плавленый сыр можно заменить твердым или моцареллой, а кетчуп — томатным соусом или соусом барбекю для более насыщенного профиля вкуса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ira_grebin_foodblog".

Как приготовить закуску на шпажках из лаваша

Ингредиенты:

лаваш — 1-2 листа;

кетчуп — 2-3 ст. л.;

плавленый сыр в пластинках — 6-8 шт.;

сосиски — 4-5 шт.;

яйцо – 1 шт.;

сухари панко или панировочные сухари — 100 г;

шпажки — 10-12 шт.;

Способ приготовления:

Развернуть лаваш и равномерно смазать его тонким слоем кетчупа. Выложить пластинки плавленого сыра и сосиски по всей поверхности лаваша. Плотно свернуть лаваш в рулет и порезать на кусочки шириной приблизительно 2 см. Нанизать полученные шайбочки на шпажки по 4-5 штук на каждую. Взбить яйцо в отдельной емкости и обвалять каждую шпажку в яйце, затем в панировочных сухарях. Запекать в аэрогриле в режиме выпечки 5–7 минут или в духовке при 200°C примерно 15 минут до золотистой корочки.

Как и с чем подавать

Закуску лучше подавать горячей, когда панировка остается хрустящей, а начинка — нежной и тягучей. Для подачи можно использовать различные соусы: чесночный, сырный или барбекю, подчеркивающий вкус лаваша и сосисок. В качестве дополнения подойдут свежие овощи, салаты или картофельные гарниры, если закуска подается как часть большего стола. Для праздничной подачи шпажки можно выложить на листья салата или подать вертикально в высоком стакане.

Этот рецепт позволяет быстро получить сытную и эффектную закуску из простых ингредиентов без сложной подготовки. Благодаря универсальности составляющих ее легко адаптировать под свои предпочтения и менять вкусовые акценты.