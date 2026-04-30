Шашлык будет идеальным: шеф-повар раскрыл секреты маринада, о которых мало кто знает
Узнайте, как правильно мариновать мясо на шашлык, чтобы он был сочным
Шашлык — одно из самых любимых блюд для отдыха на природе. Кажется, что в приготовлении мяса на мангале нет ничего сложного, однако даже здесь есть свои тонкости, от которых зависят сочность и вкус готового блюда.
Шеф-повар Владимир Ярославский в соцсети Instagram поделился своими секретами приготовления шашлыка. Он советует не перегружать мясо специями, а наоборот – подчеркивать его естественный вкус, правильно подбирая пропорции ингредиентов и соблюдая технику приготовления.
Как замариновать шашлык
Ингредиенты:
- 1 кг свиного ошейка
- 250–270 г лука
- 14 г соли
- черный и ароматный перец (свежемолотый)
- примерно 35 г масла без запаха
- по желанию: копченая паприка, немного соевого соуса или ворчестера, 1–2 ложки белого сухого вина.
Как приготовить
- Для шашлыка лучше всего подходит именно ошеек — в нем достаточно жира, чтобы мясо оставалось сочным. Нарезайте его прямоугольными кусками примерно по 2,5 см толщиной — так они равномерно прожарятся и не пересохнут.
- Мясо сразу приправьте солью и свежемолотым черным и душистым перцем. Лук нарежьте тонкими полукольцами и хорошо разомните руками прямо над мясом, чтобы он пустил сок. Это важный момент: сок лука работает как натуральный маринад и размягчает волокна.
- Добавьте масло без запаха — оно поможет специям равномерно распределиться и "запечатает" соки внутри кусков. По желанию можно усилить вкус щепоткой копченой паприки, небольшим количеством соевого соуса или вустерширского, а также добавить немного белого сухого вина — оно поможет луку еще лучше отдать сок.
- Все тщательно перемешайте и оставьте мариноваться минимум на несколько часов, а лучше — на ночь.
- Жарить шашлык нужно не над открытым огнем, а над хорошо прогоревшими углями. Дождитесь, пока останется ровный жар без пламени. Нанизывайте мясо на шампуры и готовьте медленно, регулярно переворачивая. Такой способ позволяет не пересушить шашлык, а как бы "томить" его, сохраняя сочность и насыщенный вкус.