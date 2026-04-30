Шашлык будет идеальным: шеф-повар раскрыл секреты маринада, о которых мало кто знает

Узнайте, как правильно мариновать мясо на шашлык, чтобы он был сочным

Шашлык — одно из самых любимых блюд для отдыха на природе. Кажется, что в приготовлении мяса на мангале нет ничего сложного, однако даже здесь есть свои тонкости, от которых зависят сочность и вкус готового блюда.

Шеф-повар Владимир Ярославский в соцсети Instagram поделился своими секретами приготовления шашлыка. Он советует не перегружать мясо специями, а наоборот – подчеркивать его естественный вкус, правильно подбирая пропорции ингредиентов и соблюдая технику приготовления.

Как замариновать шашлык

Ингредиенты:

1 кг свиного ошейка

250–270 г лука

14 г соли

черный и ароматный перец (свежемолотый)

примерно 35 г масла без запаха

по желанию: копченая паприка, немного соевого соуса или ворчестера, 1–2 ложки белого сухого вина.

Как приготовить