Привычный салат в новом варианте: рецепт с зернистым творогом и свежими овощами (видео)

Вкусное и сытное блюдо

Салаты бывают самыми разными: от легких овощных до сытных мясных вариаций, в частности салат из свинины и фасоли. А сегодня мы предлагаем современный вариант из зернистого сыра, томатов и ароматного соуса песто, который стал популярен в социальных сетях. При выборе ингредиентов важно обращать внимание на свежесть овощей, качество сыра и натуральность соуса, ведь именно они формируют вкус и текстуру блюда, особенно водянистые или перезрелые продукты могут испортить баланс. В рецепте можно экспериментировать с зеленью, заменять песто оливковым маслом с травами или добавлять хрустящие элементы для более выразительной текстуры, что особенно актуально для современных интерпретаций легких салатов. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " iren.lazun ".

Как приготовить салат с овощами и зернистым сыром.

Ингредиенты:

зернистый сыр в сливках — 300 г;

помидоры — 300 г;

красный лук – 50 г;

петрушка или кинза – 1 пучок;

соус песто — 30 г;

соль – по вкусу;

Способ приготовления:

Подготовить овощи, тщательно вымыть помидоры и зелень. Нарезать помидоры и красный лук произвольными кусками для сохранения текстуры. Сцедить лишнюю жидкость из зернистого сыра, чтобы салат не был водянистым. Смешайте все ингредиенты в одной миске до равномерного распределения. Добавить соус песто и соль, аккуратно перемешать в сочетание вкусов.

Как и с чем подавать

Такой салат лучше подавать охлажденным в глубокой тарелке или на плоском блюде, украсив свежей зеленью и каплей песто для более выразительного вида. Он хорошо сочетается со свежим хлебом, гренками или в качестве гарнира к запеченной рыбе или курятине. Для более сытного варианта можно добавить отварное яйцо или авокадо, а также подавать вместе с легкими сливочными или йогуртовыми соусами. Кушанье подходит как для скорого ужина, так и для подачи в составе легкого обеда.

Этот салат сочетает в себе простоту приготовления с насыщенным вкусом и современной подачей, что делает его универсальным вариантом для ежедневного меню. Благодаря возможности варьировать ингредиенты, его легко адаптировать под разные вкусы и сезонные продукты, сохраняя баланс свежести и сытности.