Крылышки "а-ля" BBQ: быстрый рецепт для вкусного домашнего перекуса (видео)

Куриные крылышки можно приготовить разными способами – от классических жареных до вариаций вроде популярных куриных крылышек KFC, которые известны своей хрустящей корочкой и насыщенным вкусом. Сегодня предлагается домашняя альтернатива в стиле "а-ля" BBQ, сочетающая простые ингредиенты и минимум усилий, но дающая выразительный копчено-сладкий вкус. При выборе крылышек следует обращать внимание на их свежесть: мясо должно быть светлым, без лишнего запаха и излишка воды, ведь именно это влияет на текстуру после запекания. Для более глубокого вкуса копченую паприку можно заменить смесью специй для гриля, а кетчуп — домашним томатным соусом или барбекю-соусом. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ira_grebin_foodblog".

Как приготовить крылышки "а-ля" BBQ

Ингредиенты:

куриные крылышки — 1 кг;

соль – 1,5 ч. л.;

перец черный молотый – 1/4 ч. л.;

сухой чеснок – 1 ч. л.;

копченая паприка – 1 ч. л.;

кетчуп — 4-5 ст. л.;

Способ приготовления:

Разделить куриные крылышки на две части по суставу. Добавить соль, перец, сухой чеснок и копченую паприку, тщательно перемешать для равномерного распределения специй. Добавить кетчуп и снова перемешать до полного покрытия крылышек маринадом. Оставить мариноваться минимум на 30-60 минут, по возможности на 2-3 часа для более насыщенного вкуса. Выложить крылышки в один слой на противень или в чашу аэрогриля. Запекать в аэрогриле при режиме "курица" 10-12 минут или в духовке при 200°C примерно 20-25 минут до образования румяной корочки.

Как и с чем подавать

Крылышки лучше подавать горячими сразу после приготовления, когда корочка остается хрустящей, а внутри сохраняется сочность. Для подачи подойдут классические соусы – кетчуп, чесночный соус или соус барбекю, подчеркивающий копченый вкус блюда. В качестве гарнира можно использовать картофель фри, запеченные овощи или свежий салат из зелени и огурца, чтобы сбалансировать насыщенность вкуса. Для более ресторанной подачи крылышки можно посыпать мелко нарезанным зеленым луком или подать с дольками лимона.

Этот рецепт позволяет получить насыщенные, ароматные крылышки с характерным BBQ-вкусом без сложных ингредиентов и длительного приготовления. Простота технологии делает блюдо универсальным для ежедневного меню или непринужденных встреч.