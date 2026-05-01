Пора открывать сезон: приготовьте на обед рагу из кабачков, помидоров и перца (видео)

Начался сезон кабачков – нежных, сочных овощей, из которых можно приготовить множество блюд: от легких супов до запеканок и даже рулетиков с вкусной начинкой. Особенно хорошо кабачки сочетаются со сливочными ингредиентами, ведь их мягкий вкус подчеркивает нежность соусов. А сегодня мы предлагаем приготовить овощное сливочное рагу – простое, но сбалансированное блюдо с насыщенным вкусом и кремовой текстурой. Важно выбирать молодые кабачки с тонкой кожурой и без крупных семян, а крем-сыр — качественный, без лишних добавок, чтобы избежать водянистой консистенции и сохранить деликатный вкус.

Типичная ошибка – перетушить кабачки, из-за чего они теряют форму и превращаются в пюре, поэтому следует контролировать время приготовления. Для более насыщенного вкуса можно добавить немного сливок вместо части воды или заменить крем-сыр на маскарпоне или плавленый сыр хорошего качества. Также возможны вариации с добавлением баклажанов, моркови или даже куриного филе для более питательного варианта. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "zhuravlina_cooking".

Как приготовить рагу из кабачков, помидоров и перца

Ингредиенты:

кабачки – 700 г;

перец болгарский – 1 шт.;

помидоры – 2 шт.;

лук – 1 шт.;

чеснок – 2–3 зубчика;

крем-сыр – 175 г;

вода горячая – 120 мл;

соль – 1 ч. л.;

специи – 1–2 ч. л.;

зелень свежая – по вкусу;

Способ приготовления:

Разогреть сковороду с растительным маслом, добавить нарезанный кубиками лук и обжарить до мягкости. Добавить нарезанный болгарский перец и помидоры, перемешать и тушить несколько минут. Добавить кабачки, нарезанные кубиками среднего размера, перемешать и готовить на среднем огне периодически помешивая. Добавить соль, специи и измельченный чеснок, тщательно перемешать. Добавить крем-сыр, влить горячую воду и перемешать до однородной консистенции. Тушить до легкого загустения соуса, не допуская полной разварки кабачков. Посыпать свежайшей зеленью перед подачей.

Как и с чем подавать

Рагу лучше подавать горячим, посыпав свежим укропом или петрушкой для аромата и цвета. Оно прекрасно сочетается с подсушенным хлебом, гренками или в качестве гарнира к мясу или рыбе. По желанию можно дополнить блюдо ложкой сметаны или лёгкой чесночной заправкой. Также рагу хорошо подходит как самостоятельный легкий ужин.

Блюдо получается нежным, ароматным и универсальным – идеальный вариант для ежедневного меню в сезон овощей.