Пора открывать сезон: приготовьте на обед рагу из кабачков, помидоров и перца (видео)
Готовится просто – получается очень вкусно
Начался сезон кабачков – нежных, сочных овощей, из которых можно приготовить множество блюд: от легких супов до запеканок и даже рулетиков с вкусной начинкой. Особенно хорошо кабачки сочетаются со сливочными ингредиентами, ведь их мягкий вкус подчеркивает нежность соусов. А сегодня мы предлагаем приготовить овощное сливочное рагу – простое, но сбалансированное блюдо с насыщенным вкусом и кремовой текстурой. Важно выбирать молодые кабачки с тонкой кожурой и без крупных семян, а крем-сыр — качественный, без лишних добавок, чтобы избежать водянистой консистенции и сохранить деликатный вкус.
Типичная ошибка – перетушить кабачки, из-за чего они теряют форму и превращаются в пюре, поэтому следует контролировать время приготовления. Для более насыщенного вкуса можно добавить немного сливок вместо части воды или заменить крем-сыр на маскарпоне или плавленый сыр хорошего качества. Также возможны вариации с добавлением баклажанов, моркови или даже куриного филе для более питательного варианта. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "zhuravlina_cooking".
Как приготовить рагу из кабачков, помидоров и перца
Ингредиенты:
- кабачки – 700 г;
- перец болгарский – 1 шт.;
- помидоры – 2 шт.;
- лук – 1 шт.;
- чеснок – 2–3 зубчика;
- крем-сыр – 175 г;
- вода горячая – 120 мл;
- соль – 1 ч. л.;
- специи – 1–2 ч. л.;
- зелень свежая – по вкусу;
Способ приготовления:
- Разогреть сковороду с растительным маслом, добавить нарезанный кубиками лук и обжарить до мягкости.
- Добавить нарезанный болгарский перец и помидоры, перемешать и тушить несколько минут.
- Добавить кабачки, нарезанные кубиками среднего размера, перемешать и готовить на среднем огне периодически помешивая.
- Добавить соль, специи и измельченный чеснок, тщательно перемешать.
- Добавить крем-сыр, влить горячую воду и перемешать до однородной консистенции.
- Тушить до легкого загустения соуса, не допуская полной разварки кабачков.
- Посыпать свежайшей зеленью перед подачей.
Как и с чем подавать
Рагу лучше подавать горячим, посыпав свежим укропом или петрушкой для аромата и цвета. Оно прекрасно сочетается с подсушенным хлебом, гренками или в качестве гарнира к мясу или рыбе. По желанию можно дополнить блюдо ложкой сметаны или лёгкой чесночной заправкой. Также рагу хорошо подходит как самостоятельный легкий ужин.
Блюдо получается нежным, ароматным и универсальным – идеальный вариант для ежедневного меню в сезон овощей.