Забудьте о кетчупе: как приготовить соус из щавеля, который подойдет ко многим блюдам

Щалевый соус готовится за 10 минут и без тепловой обработки

Весной на рынках и огородах появляется щавель — и большинство из нас сразу думает о зеленом борще. Но это кисловатое растение способно на большее. Из него получается свежий, легкий соус, который может заменить привычный майонез, кетчуп или магазинную заправку.

Приготовление щавелевого соуса занимает от силы десять минут. Ингредиенты для него не нужно жарить или запекать. Как приготовить соус из щавеля, показали на YouTube-канале "Кулінарна Експедиція".

Ингредиенты

3 стакана листьев щавеля

0,5 стакана греческого йогурта

3 зубчика чеснока, измельченные

3 ст.л. оливкового масла

0,5 ч.л. горчицы

соль

перец

При приготовлении стоит учесть несколько нюансов. Во-первых, не используйте старые или грубые листья, так как они могут давать лишнюю горечь. Во-вторых, если хотите более нежную текстуру, перед взбиванием можно обдать щавель кипятком на 10–15 секунд, а затем сразу охладить.

Листья щавеля крупно нарежьте или порвите руками и выложите в чашу блендера. Добавьте йогурт, чеснок, горчицу и оливковое масло. Взбейте до однородной консистенции. Если соус кажется слишком густым, можно добавить еще немного масла или буквально ложку воды. В конце посолите и поперчите по вкусу. Важно не перебить вкус специями — щавель должен оставаться главной нотой.

Подавайте щавелевый соус охлажденным. Он идеально подходит к запеченной или жареной курице, отварному или запеченному картофелю, овощным салатам и даже как соус к бургерам или сэндвичам. Его также можно использовать как легкую намазку на тосты или как заправку для теплых овощных блюд.