Салат для тех, кто не любит свеклу: это блюдо сломает стереотипы (видео)

Легкое и питательное блюдо

Свеклу традиционно используют во многих блюдах: от холодных закусок и салатов до запеканок и гарниров, однако едва ли не самым известным и популярным блюдом с ним является борщ. Именно он закрепил за этим корнеплодом статус базового ингредиента восточноевропейской кухни, хотя его потенциал гораздо шире. Сегодня мы предлагаем легкий салат для тех, кто обычно не является поклонником свеклы, но готов открыть его по-новому. Важно выбирать молодую или запеченную свеклу с плотной текстурой и сладким вкусом, ведь передержанный или водянистый овощ может испортить баланс блюда. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".

Как приготовить салат со свеклой и фетой

Ингредиенты

шпинат – 80 г;

свекла – 1 шт;

фета – 80 г;

грецкий орех – 40 г;

оливковое масло – 2 ст. л.;

сок лимона – 1 ст. л.;

горчица в зернах – 1 ч. л.;

Способ приготовления:

Отварить или запечь свеклу до мягкости, после чего охладить и нарезать кубиками или ломтиками. Промыть шпинат и тщательно обсушить его во избежание лишней влаги в салате. Поджарить грецкие орехи на сухой сковороде до появления легкого аромата. Смешать оливковое масло, лимонный сок и горчицу в зернах до однородной заправки. Совместить все ингредиенты в миске и аккуратно перемешать с заправкой.

Как и с чем подавать

Салат лучше всего подавать сразу после приготовления, когда шпинат остается свежим, а заправка равномерно обволакивает ингредиенты. По желанию его можно дополнить хрустящим хлебом или гренками, а также подать в качестве гарнира к запеченной рыбе или курице. Для более яркого вкуса сверху можно добавить немного дополнительной феты или каплю оливкового масла перед подачей. Салат хорошо сочетается с легкими соусами на основе йогурта или цитрусовых.

Этот салат демонстрирует, что даже привычная свекла может раскрыться по-новому за счет правильно подобранных ингредиентов и баланса вкусов. Сочетание сладости, кислинки и соленого акцента создает гармоничное блюдо, способное изменить отношение к этому овощу.