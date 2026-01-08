Эта заготовка должна быть в каждом доме: рецепт мясной намазки, которая заменит колбасу (видео)

Готовить просто, а есть одно удовольствие

Домашняя мясная намазка выручит в ситуации, когда нужно сытно и быстро перекусить, а времени на приготовление котлет нет. Она подходит для бутербродов, тостов или лаваша, отлично сочетается с овощами и готовится из доступных ингредиентов.

Намазка получается нежной, ароматной и очень питательной. Ее можно приготовить заранее и держать в холодильнике, чтобы всегда иметь под рукой быстрый вариант для завтрака или перекуса. Рецептом блюда с нами поделились на YouTube-канале "Кулінарні рецепти від Надії".

Как приготовить мясную намазку на хлеб

Советы по выбору ингредиентов

Для приготовления намазки берите именно куриные четвертинки, а не грудку, потому что они более сочные. Маринованные огурцы можно заменить на мелко нарезанные каперсы или оливки. А если хотите сделать намазку более питательной, добавьте в массу натертое на мелкой терке вареное яйцо.

Ингредиенты

куриные четвертинки – 2 шт.;

лук – 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

маринованные огурцы — 1-2 шт.;

топленое масло — 30 г;

бульон — 100 мл;

соль — по своему вкусу;

перец черный молотый – по вкусу;

лавровый лист – по желанию;

перец душистый – по желанию.

Способ приготовления

Выложите четвертинки в кастрюлю, залейте водой так, чтобы она только покрыла мясо. Добавьте соль, лавровый лист и душистый перец. Варите до момента, когда мясо начнет легко отходить от кости. Готовую курицу достаньте, дайте ей немного остыть. Отделите мясо и обязательно нарезайте его ножом, а не перебивайте блендером. Лук нарежьте очень мелко. Обжарьте на топленом масле до золотистого цвета. Добавьте обжаренный лук к мясу вместе с остатками масла со сковороды. Маринованные огурцы нарежьте мелким кубиком. При необходимости слегка отожмите их, чтобы намазка не "поплыла". Смешайте мясо, лук, огурцы и пропущенный через пресс чеснок. Постепенно вливайте бульон по одной ложке, тщательно вымешивая. Намазка должна казаться немного влажной. Когда вы поставите ее в холодильник, масло застынет, а мясо впитает часть жидкости.

Как подавать

Подавайте мясную намазку со свежим хлебом или гренками. Украсьте готовый бутерброд веточкой укропа или щепоткой паприки. Также можно использовать эту намазку как начинку для блинов.

Храните закуску в стеклянной банке с плотной крышкой в холодильнике. Если готовите большую порцию и планируете хранить мясную намазку более двух дней, залейте ее сверху слоем растопленного масла.