Летний торт без выпечки: клубнично-банановое удовольствие за считанные минуты (видео)

Необычайно вкусный десерт

Десерты без выпечки — это прекрасная возможность быстро приготовить вкусные и эффектные сладости, среди которых особенно популярен сырник без выпечки с нежной текстурой и насыщенным вкусом. А сегодня мы предлагаем еще один вкусный десерт – торт без выпечки с клубникой и бананом, сочетающий свежесть ягод, кремовую нежность и легкую фруктовую сладость. В таких рецептах важно правильно выбирать ингредиенты: сливки должны быть хорошо охлаждены и высокой жирности, а творожный сыр — плотным и без лишней жидкости, чтобы крем держал форму. Дополнительно следует обращать внимание на качество фруктов – клубника должна быть ароматной и спелой, а бананы – мягкими, но не перезрелыми, чтобы сохранить баланс текстуры и вкуса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ptashka.oly".

Как приготовить торт без выпечки с клубникой и бананом

Ингредиенты:

савоярди – 20 шт.;

молоко – 250 г;

клубника – 300 г;

бананы – 2 средних;

творожный сыр – 300 г;

сливки 33-36% – 250 г;

сахарная пудра – 50 г;

Способ приготовления:

Нарезать бананы и клубнику кольцами. Взбить очень холодные сливки с сахарной пудрой до жестких пиков. Постепенно добавить творожный сыр, не прекращая взбивания, и довести массу до нежной стабильной кремовой текстуры, после чего переложить крем в кондитерский мешок. Застлать глубокую миску пищевой пленкой и выложить по периметру клубнику. Сформировать первый слой крема, далее выложить савоярди, смоченные в молоке. Добавить слой крема, бананы, снова крем и повторять слои, пока не закончатся ингредиенты. Накрыть торт пищевой пленкой, прижать и поставить в холодильник минимум на 2–4 часа для стабилизации. Перевернуть готовый торт на тарелку и осторожно снять пленку.

Как и с чем подавать

Торт лучше подавать хорошо охлажденным, чтобы он держал форму и имел выразительную кремовую текстуру. Верх можно украсить свежими ягодами клубники, ломтиками банана или листиками мяты для свежести. По желанию десерт дополняют лёгким ягодным соусом, шоколадной стружкой или тонкой посыпкой сахарной пудры. Хорошо сочетается с кофе, капучино или легкими травяными чаями, а также может подаваться как праздничный десерт после основных блюд.

Такой торт без выпечки сочетает в себе простоту приготовления и эффектный результат, а благодаря правильному балансу ингредиентов имеет нежную, стабильную структуру и яркий летний вкус.