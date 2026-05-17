Завтрак "как в кафе" дома: авокадо-намазка, от которой невозможно оторваться (видео)

Вкусная и сытная закуска

Авокадо отлично подходит для приготовления разнообразных закусок, боулов, тостов и даже праздничных салатов, в том числе популярного салата с красной рыбой и авокадо. Но сегодня мы предлагаем простую и очень нежную намазку, идеально дополнившую завтрак или легкий перекус. Для насыщенного вкуса следует выбирать спелый авокадо – мягкий при надавливании, но без темных пятен внутри, а крем-сыр лучше использовать без добавок, чтобы не перебивать вкус рыбы. Чтобы текстура намазки оставалась воздушной, важно не перебивать ингредиенты блендером, а разминать вилкой — так блюдо будет иметь более приятную консистенцию. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "tanysha_sidoruk".

Как приготовить намазку с авокадо и яйцом

Ингредиенты:

авокадо — 1 шт.;

яйцо – 1 шт.;

крем-сыр – 1–2 ст. л.;

прованские травы – 0,5 ч. л.;

соль – по вкусу;

черный перец – по вкусу;

хлеб для гренок — 4 ломтика;

красная рыба слабосоленая — 80 г;

кунжут – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Отварить яйцо вкрутую, охладить и очистить от скорлупы. Разрезать пополам авокадо, удалить косточку и ложкой вынуть мякоть. Размять вилкой авокадо вместе с яйцом до однородной, но слегка текстурной массы. Добавить крем-сыр, прованские травы, соль и черный перец, после чего хорошо перемешать. Поджарить ломтики хлеба на сухой сковороде, гриле или в тостере до золотистой корочки. Выложить авокадо-намазку на тёплые гренки. Добавить сверху кусочки красной рыбы и посыпать кунжутом.

Как и с чем подавать

Подавать гренки лучше сразу после приготовления, пока хлеб остается хрустящим. Для более яркого вкуса блюдо можно дополнить рукколой, микрозеленью, несколькими каплями лимонного сока или соусом из греческого йогурта. Намазка также хорошо сочетается с яйцом пашот, свежими овощами или салатом из огурца и зелени. Если красной рыбы нет, ее можно заменить слабосоленым тунцом, креветками или даже запеченным куриным филе.

Такая авокадо-намазка станет отличным вариантом быстрого, питательного и стильного завтрака. Еда сочетает нежную текстуру, легкую сливочность и яркий вкус красной рыбы, поэтому легко может заменить ресторанный завтрак дома. А благодаря простым ингредиентам и разным вариантам подачи рецепт быстро станет одним из любимых в ежедневном меню.