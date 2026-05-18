Закусочный кекс: идеальное сочетание брынзы, томатов и оливок (видео)

Кекс – это универсальная выпечка, которая может быть как сладкой, так и соленой.

Чаще всего готовят именно сладкие варианты – шоколадные, лимонные или популярный морковный кекс, однако закусочные кексы не менее интересны по вкусу и отлично подходят для перекуса или праздничного стола. Сегодня мы предлагаем рецепт очень нежного соленого кекса с вялеными помидорами, брынзой и оливками в средиземноморском стиле. Для удачной текстуры важно использовать яйца и кефир комнатной температуры, а брынзу выбирать умеренно соленую и плотную — кекс останется влажным внутри, но не будет слишком хрупким.

Особое внимание стоит уделить вяленым помидорам: если они хранятся в масле, их желательно слегка обсушить салфеткой, чтобы тесто не стало слишком влажным. Оливки лучше брать без косточек и с насыщенным вкусом – они придадут более выразительный средиземноморский акцент. Часть пшеничной муки по желанию можно заменить цельнозерновой, а вместо брынзы использовать фету или мягкий козий сыр. Главная ошибка при приготовлении таких кексов – слишком долго перемешивать тесто после добавления муки, из-за чего выпечка может потерять нежность. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ptashka.oly".

Как приготовить кекс с брынзой, томатами и оливками

Ингредиенты:

кефир 1% — 200 г;

мука — 150 г;

яйца — 3 шт.;

разрыхлитель — 8 г;

вяленые томаты – 7 шт.;

брынза или фета — 100 г;

оливки без косточек – 30 г;

зеленый лук — 2-3 стебля;

соль – по вкусу;

специи – по вкусу.

Способ приготовления:

Смешайте яйца и кефир комнатной температуры с солью и специями до однородности. Добавить просеянную муку вместе с разрыхлителем и аккуратно перемешать тесто до гладкой консистенции без комочков. Нарезать зеленый лук, вяленые помидоры и оливки небольшими кусочками. Добавить их в тесто и осторожно перемешать. Покрошите брынзу или фету большими кусочками и вмешайте в конце, чтобы сыр сохранил текстуру во время выпечки. Переложить тесто в форму, застеленную пергаментом или смазанную маслом. Выпекать кекс в разогретой до 180°C духовке примерно 45 минут до румяной корочки. Готовность проверить деревянной шпажкой. Дать кекса немного остыть перед нарезанием, чтобы мякоть лучше держала форму.

Как и с чем подавать

Закусочный кекс лучше всего подавать слегка теплым или полностью охлажденным. Перед подачей его можно украсить свежей зеленью, крошками феты или несколькими ломтиками вяленых томатов. Такая выпечка хорошо сочетается с крем-сыром, йогуртовыми соусами, хумусом или легким овощным салатом. Также кекс станет удачной закуской к вину, бульонам или блюдам средиземноморской кухни.

Нежный соленый кекс с брынзой, вялеными помидорами и оливками – это простая, но одновременно эффектная выпечка, которая подойдет как для ежедневного меню, так и для праздничного стола. Благодаря сочетанию солоноватого сыра, ароматных томатов и мягкого теста блюдо получается насыщенным и сбалансированным по вкусу. Рецепт легко адаптировать под свои предпочтения, добавляя любимые сыры, зелень или специи.