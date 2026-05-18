Закусочный кекс: идеальное сочетание брынзы, томатов и оливок (видео)
Кекс – это универсальная выпечка, которая может быть как сладкой, так и соленой.
Чаще всего готовят именно сладкие варианты – шоколадные, лимонные или популярный морковный кекс, однако закусочные кексы не менее интересны по вкусу и отлично подходят для перекуса или праздничного стола. Сегодня мы предлагаем рецепт очень нежного соленого кекса с вялеными помидорами, брынзой и оливками в средиземноморском стиле. Для удачной текстуры важно использовать яйца и кефир комнатной температуры, а брынзу выбирать умеренно соленую и плотную — кекс останется влажным внутри, но не будет слишком хрупким.
Особое внимание стоит уделить вяленым помидорам: если они хранятся в масле, их желательно слегка обсушить салфеткой, чтобы тесто не стало слишком влажным. Оливки лучше брать без косточек и с насыщенным вкусом – они придадут более выразительный средиземноморский акцент. Часть пшеничной муки по желанию можно заменить цельнозерновой, а вместо брынзы использовать фету или мягкий козий сыр. Главная ошибка при приготовлении таких кексов – слишком долго перемешивать тесто после добавления муки, из-за чего выпечка может потерять нежность. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ptashka.oly".
Как приготовить кекс с брынзой, томатами и оливками
Ингредиенты:
- кефир 1% — 200 г;
- мука — 150 г;
- яйца — 3 шт.;
- разрыхлитель — 8 г;
- вяленые томаты – 7 шт.;
- брынза или фета — 100 г;
- оливки без косточек – 30 г;
- зеленый лук — 2-3 стебля;
- соль – по вкусу;
- специи – по вкусу.
Способ приготовления:
- Смешайте яйца и кефир комнатной температуры с солью и специями до однородности.
- Добавить просеянную муку вместе с разрыхлителем и аккуратно перемешать тесто до гладкой консистенции без комочков.
- Нарезать зеленый лук, вяленые помидоры и оливки небольшими кусочками. Добавить их в тесто и осторожно перемешать.
- Покрошите брынзу или фету большими кусочками и вмешайте в конце, чтобы сыр сохранил текстуру во время выпечки.
- Переложить тесто в форму, застеленную пергаментом или смазанную маслом.
- Выпекать кекс в разогретой до 180°C духовке примерно 45 минут до румяной корочки. Готовность проверить деревянной шпажкой.
- Дать кекса немного остыть перед нарезанием, чтобы мякоть лучше держала форму.
Как и с чем подавать
Закусочный кекс лучше всего подавать слегка теплым или полностью охлажденным. Перед подачей его можно украсить свежей зеленью, крошками феты или несколькими ломтиками вяленых томатов. Такая выпечка хорошо сочетается с крем-сыром, йогуртовыми соусами, хумусом или легким овощным салатом. Также кекс станет удачной закуской к вину, бульонам или блюдам средиземноморской кухни.
Нежный соленый кекс с брынзой, вялеными помидорами и оливками – это простая, но одновременно эффектная выпечка, которая подойдет как для ежедневного меню, так и для праздничного стола. Благодаря сочетанию солоноватого сыра, ароматных томатов и мягкого теста блюдо получается насыщенным и сбалансированным по вкусу. Рецепт легко адаптировать под свои предпочтения, добавляя любимые сыры, зелень или специи.