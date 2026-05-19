Магазинный больше не захотите: как приготовить домашний карбонад (видео)

Мясо — один из самых универсальных продуктов, из которого готовят множество блюд: от запеченных рулетов и домашних колбас до нежного рваного мяса, утомляемого часами для максимальной сочности. Не менее популярными остаются и мясные деликатесы из цельного куска, в частности карбонад, который ценят насыщенный вкус и нежную текстуру. Для его приготовления важно выбирать свежее мясо с небольшим количеством жировых прослоек, ведь именно они помогают сохранить сочность во время продолжительного запекания. А сегодня мы предлагаем приготовить домашний карбонад, который легко составит конкуренцию магазинному варианту.

Часто допускаемая ошибка — использование слишком постного мяса или недостаточное время маринования, из-за чего блюдо получается сухим. Для более выраженного вкуса смесь специй можно дополнить чесноком, копченой паприкой или горчицей, а также экспериментировать с разными пряными смесями в зависимости от предпочтений. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "anastasia_zhakulina".

Как приготовить домашний карбонад

Ингредиенты:

свиной биток — 2 кг;

смесь специй – 1 упаковка;

Способ приготовления:

Разрезать свиной биток на куски по 450-500 г. Обвалять мясо со всех сторон в смеси специй равномерным слоем. Завернуть каждый кусок в пищевую пленку и оставить в холодильнике на 2 дня для маринования. По желанию один кусок завернуть в фольгу, другие выложить на решетку. Готовить в духовке при температуре 75 градусов в течение 3,5 часов. Охладите мясо после приготовления для стабилизации текстуры и сока. Готовый карбонад лучше раскрывает свой вкус после полного охлаждения, когда структура становится плотной и нежной одновременно.

Как и с чем подавать

Карбонад лучше всего подавать после полного охлаждения и легкой нарезки тонкими ломтиками. Он отлично сочетается с горчицей, хреном или сливочно-чесночными соусами, а также с маринованными овощами и свежими салатами. В качестве гарнира подойдут запеченный картофель, овощи гриль или хрустящий хлеб. Для более праздничной подачи можно добавить зелень, зернистую горчицу и несколько видов соусов.