Еще одна идея маринада для шашлыка: зачем замачивать мясо в кока-коле (видео)

Шашлык – это одно из самых популярных блюд на открытом огне, которое имеет множество вариаций маринадов в зависимости от региона и традиций.

Чаще мясо маринуют в луке, специях, кефире или даже минеральной воде, которая помогает сделать структуру более нежной и сочной. Выбор мяса имеет ключевое значение: лучше использовать свежую свинину с небольшими жировыми прослоями, ведь менее жирные куски могут получиться сухими после жарки. А сегодня мы предлагаем необычный вариант маринада из кока-колы, который придает мясу особую карамельную мягкость и глубину вкуса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "diali_cooking".

Важно не преувеличивать с течением времени маринования в сладких напитках, чтобы мясо не потеряло свою природную структуру. Типичная ошибка – добавление слишком большого количества специй или соли на старте, ведь кока-кола уже содержит сахар, который влияет на баланс вкуса. Для вариаций можно заменить часть кока когда минеральной водой или добавить немного соевого соуса для более пикантного оттенка.

Как замариновать мясо в кока-коле

Ингредиенты:

свинина — 2 кг;

кока-кола – 0,5 л;

лук – 3 шт.;

соль – по вкусу;

специи для шашлыка – по вкусу;

Способ приготовления:

Нарезать свинину кусками среднего размера. Добавить соль и специи, тщательно перемешать мясо. Нарезать полукольцами лук и добавить к мясу. Залить ингредиенты кока-колой и перемешать. Оставить мясо мариноваться в холодильнике не менее 12 часов. Нанизать мясо на шампуры и обжарить на раскаленных углях до готовности, периодически переворачивая.

Как и с чем подавать

Шашлык лучше всего подавать сразу после приготовления, когда он остается горячим и сочным. Идеальным дополнением станут свежие овощи, зелень, лаваш или домашние соусы – томатный, чесночный или горчичный. Для более насыщенной подачи можно добавить маринованный лук, печеные овощи или картофель на гриле. Украсить блюдо следует свежей зеленью и несколькими дольками лимона.