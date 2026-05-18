Огурчики как у McDonald’s: хрустящая магия, которую можно сделать дома (видео)

Аппетитная и вкусная закуска

Огурец – это один из самых популярных овощей, широко используемых в свежем виде, для салатов, маринования и консервирования, в частности в вариантах с кетчупом или пряными маринадами. Сегодня мы предлагаем приготовить огурчики в стиле McDonald’s, с характерным кисло-сладким вкусом и хрустящей текстурой. Для достижения наилучшего результата важно выбирать свежие, плотные огурцы небольшого размера, без пустот внутри, ведь именно от качества овощей зависит финальная хрусткость. Сахар и уксус в маринаде можно регулировать по вкусу, а французскую горчицу при необходимости заменить зернистой или снизить ее количество для более деликатного вкуса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "nelly.cooking".

Как приготовить огурчики как у McDonald’s

Ингредиенты:

огурцы – 1 кг;

соль – 2 ст. л;

лук – 1 шт;

уксус 9% — 100 мл;

сахар — 180-200 г;

мед – 1 ст. л;

французская горчица — 2 ст. л;

куркума – 1 ч. л;

перец горошком — по вкусу;

Способ приготовления:

Нарезать огурцы кружочками, добавить лук и соль. Оставить на 2 часа для выделения сока. Слить лишнюю жидкость и немного отжать огурцы для лучшей текстуры. Смешать уксус, сахар, мед, горчицу, куркуму и перец, маринад довести до кипения. Добавить огурцы в горячий маринад и проварить 3–4 минуты, не переваривая, чтобы сохранить хрусткость. Разложить огурцы по стерилизованным банкам или охладить и хранить в холодильнике.

Как и с чем подавать

Такие огурчики лучше всего подавать охлажденными как закуску или дополнение к бургерам, сэндвичам, картофелю фри и мясным блюдам. Они хорошо сочетаются со сливочными соусами, горчичными заправками и домашним майонезом. Для более яркой подачи можно добавить тонко нарезанный зеленый лук или укроп непосредственно перед подачей. Также огурчики отлично работают как элемент закусочных тарелок вместе с сыром и мясными нарезками.

Готовые огурчики сохраняют баланс сладкого, кислого и пряного вкуса, а также характерную хрустящую текстуру, что делает их универсальной домашней закуской. При правильном выборе ингредиентов и точном соблюдении времени приготовления можно получить стабильно качественный результат даже без сложных техник консервирования.