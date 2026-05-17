Сочный шашлык в лаваше: хрустящий, сырный и без мангала (видео)

Шашлык в лаваше — это простое и сытное блюдо, сочетающее сочное мясо, тонкий хрустящий лаваш и нежный сыр.

Классический шашлык часто маринуют в кока-коле, чтобы сделать мясо более мягким и придать ему легкую карамельную нотку, но сегодня мы предлагаем более быстрый и не менее вкусный вариант для духовки. Для приготовления следует выбирать качественный тонкий лаваш без пересушенных краев, а фарш – с минимальным количеством жира, тогда блюдо получится сочным, но не тяжелым. Чтобы лаваш не размокал во время запекания, важно не наносить слишком толстый слой начинки, а сыр лучше использовать хорошо плавящийся и образующий аппетитную корку. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "marafon18_6".

Как приготовить шашлык в лаваше

Ингредиенты:

лаваш — 3 шт.;

фарш куриный или индюшачий — 500 г;

лук зеленый – 1 пучок;

петрушка — 1 пучок;

сыр твердый – 100 г;

кетчуп или томатная паста — 2 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

соль – по вкусу;

перец черный молотый – по вкусу;

специи для мяса – по вкусу;

кунжут – по вкусу.

Способ приготовления:

Размельчить зеленый лук и петрушку, смешать с фаршем, добавить соль, перец и специи. По желанию добавить несколько ложек минеральной воды или кока-колы для более нежной текстуры начинки. Разложить первый лаваш и равномерно смазать тонким слоем фарша. Посыпать тертым сыром, накрыть вторым лавашем и повторить слои. Накрыть третьим лавашем, слегка прижать и порезать на одинаковые полоски либо квадраты. Аккуратно нанизать кусочки на деревянные шпажки. Выложить шашлычки в форму для запекания, посыпать кунжутом и запекать в разогретой до 180 градусов духовке примерно 20-25 минут. Смешать кетчуп или томатную пасту с измельченным чесноком. Смазать горячие шашлычки соусом и вернуть в духовку еще на 8–10 минут до румяной корочки. По желанию заменить куриный фарш на говяжий, индюшиный или смешанный. Для более внятного вкуса добавить копченую паприку, а вместо твердого сыра использовать моцареллу или сулугуни.

Как и с чем подавать

Шашлык в лаваше лучше всего подавать горячим сразу после запекания, дополнив свежими овощами, салатом из зелени или маринованным луком. Блюдо хорошо сочетается с чесночным, творожным или острым томатным соусом, а в качестве гарнира подойдет запеченный картофель или овощи-гриль. Для более эффектной подачи шашлычка можно посыпать свежей зеленью и кунжутом, а рядом подать соусы в небольших пиалах.

Такой шашлык станет прекрасной альтернативой классическим мясным закускам и поможет быстро приготовить сытное блюдо для всей семьи. Благодаря простым ингредиентам и разным вариациям начинки рецепт легко адаптировать под собственный вкус.