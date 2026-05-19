Белковый ролл с красной рыбой: быстрый завтрак, тающий во рту (видео)

Вкусный и сытный завтрак

Красную рыбу можно использовать в различных блюдах: от легких салатов и тостов до изысканных закусок и рулетов, а одним из лучших способов сохранить ее нежность является правильное засаливание с балансом соли и сахара. Важно выбирать свежую или качественно охлажденную рыбу с упругой текстурой и приятным морским ароматом, ведь именно от этого зависит вкус готового блюда. Типичная ошибка – использование слишком жирного или пересоленного крем-сыра, который перебивает вкус рыбы, поэтому следует выбирать нейтральные сливочные сыры. А сегодня мы предлагаем приготовить белковый ролл с красной рыбой — легкое блюдо, сочетающее нежность, пользу и насыщенный вкус.

Для более яркого результата огурец можно заменить авокадо или добавить чуть-чуть лимонного сока для свежести. Также вместо классического крем-сыра подойдет рикотта или греческий йогурт с щепоткой соли и зелени, что сделает блюдо еще более легким. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "marafon18_6".

Как приготовить белковый ролл с красной рыбой

Ингредиенты:

яйца куриные – 2 шт.;

рыба красная слабосоленая — 50-70 г;

огурец свежий – 1 шт.;

сыр сливочный (крем-сыр) — 2 ст. л.;

растительное масло – 1 ч. л.;

соль — щепотка;

Способ приготовления:

Взбить яйца с щепоткой соли до однородной массы. Разогреть сковороду и обжарить тонкий яичный блин на небольшом количестве с обеих сторон. Охладить яичный блинчик до комнатной температуры. Равномерно смазать поверхность крем-сыром. Нарезать огурец и красную рыбу тонкими слайсами и выложить на сыр. Плотно завернуть в рулет и нарезать на порционные кусочки.

Как и с чем подавать

Белковый ролл лучше всего подавать охлажденным, нарезанным на аккуратные порционные кусочки. Он хорошо сочетается с зелеными салатами, цельнозерновыми тостами или легкими овощными гарнирами. Для подачи можно добавить микрозелень, семена кунжута или несколько капель лимонного сока для свежести. В качестве соуса подойдет легкий йогуртовый, горчичный или сливочно-чесночный вариант.