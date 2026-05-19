Белковый ролл с красной рыбой: быстрый завтрак, тающий во рту (видео)
Вкусный и сытный завтрак
Красную рыбу можно использовать в различных блюдах: от легких салатов и тостов до изысканных закусок и рулетов, а одним из лучших способов сохранить ее нежность является правильное засаливание с балансом соли и сахара. Важно выбирать свежую или качественно охлажденную рыбу с упругой текстурой и приятным морским ароматом, ведь именно от этого зависит вкус готового блюда. Типичная ошибка – использование слишком жирного или пересоленного крем-сыра, который перебивает вкус рыбы, поэтому следует выбирать нейтральные сливочные сыры. А сегодня мы предлагаем приготовить белковый ролл с красной рыбой — легкое блюдо, сочетающее нежность, пользу и насыщенный вкус.
Для более яркого результата огурец можно заменить авокадо или добавить чуть-чуть лимонного сока для свежести. Также вместо классического крем-сыра подойдет рикотта или греческий йогурт с щепоткой соли и зелени, что сделает блюдо еще более легким. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "marafon18_6".
Как приготовить белковый ролл с красной рыбой
Ингредиенты:
- яйца куриные – 2 шт.;
- рыба красная слабосоленая — 50-70 г;
- огурец свежий – 1 шт.;
- сыр сливочный (крем-сыр) — 2 ст. л.;
- растительное масло – 1 ч. л.;
- соль — щепотка;
Способ приготовления:
- Взбить яйца с щепоткой соли до однородной массы.
- Разогреть сковороду и обжарить тонкий яичный блин на небольшом количестве с обеих сторон.
- Охладить яичный блинчик до комнатной температуры.
- Равномерно смазать поверхность крем-сыром.
- Нарезать огурец и красную рыбу тонкими слайсами и выложить на сыр.
- Плотно завернуть в рулет и нарезать на порционные кусочки.
Как и с чем подавать
Белковый ролл лучше всего подавать охлажденным, нарезанным на аккуратные порционные кусочки. Он хорошо сочетается с зелеными салатами, цельнозерновыми тостами или легкими овощными гарнирами. Для подачи можно добавить микрозелень, семена кунжута или несколько капель лимонного сока для свежести. В качестве соуса подойдет легкий йогуртовый, горчичный или сливочно-чесночный вариант.