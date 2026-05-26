Этот салат с песто и сыром станет вашим любимым: идея быстрого белкового перекуса (видео)

Вкусный и сытный белковый салат

Салаты бывают овощными, теплыми, белковыми, праздничными и традиционными, а особое место среди них занимают блюда кавказской кухни, в частности, грузинский салат "Макоце" со свеклой и сыром, который сочетает простые ингредиенты с насыщенным домашним вкусом. Подобные салаты формируются на основе локальных продуктов и традиций, где немаловажную роль играет баланс текстур и натуральность ингредиентов. Сегодня предлагаем приготовить белковый салат из песто – быстрое блюдо из минимального количества компонентов, но выразительным средиземноморским характером. Для лучшего результата следует выбирать спелые помидоры без лишней водянистости, качественный зернистый сыр с плотной текстурой и песто с натуральным составом, ведь именно от этих деталей зависит вкус готового блюда. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "maggtasty".

Как приготовить белковый салат с помидорами и сыром

Ингредиенты:

помидоры – 2–3 шт.;

зернистый сыр – 200 г;

зелень – 1 небольшой пучок;

соус песто – 2–3 ст. л.;

Способ приготовления:

Нарезать средними кусочками помидоры и выложить в глубокую миску. Добавить свежую зелень и аккуратно перемешать с помидорами, чтобы сохранить их структуру. Выложить зернистый сыр и осторожно соединить с другими ингредиентами, не разминая его. Добавить соус песто и распределить его равномерно по всем компонентам салата. Дать салату настояться 5 минут перед подачей для более насыщенного вкуса, по желанию добавить чуть-чуть черного перца или несколько капель оливкового масла.

Как и с чем подавать

Белковый салат из песто лучше подавать свежим или слегка охлажденным, когда ингредиенты сохраняют свою текстуру и аромат. Блюдо можно украсить листьями базилика или дополнительной ложкой песто сверху для более яркой подачи. Салат хорошо сочетается со свежим хлебом, гренками, легкими овощными гарнирами или может выступать самостоятельным блюдом для легкого ужина. Также его можно подавать в маленьких порционных тарелках либо стеклянных креманках для праздничного дизайна.

Этот салат сочетает в себе простоту приготовления и насыщенный вкус благодаря минимальному набору качественных ингредиентов. Главный упор в блюде сделан на балансе свежести овощей, нежности сыра и ароматности соуса песто, что создает гармоничный белковый перекус или легкий обед.